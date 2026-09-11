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Camariñas

Concello y PP niegan que el alumnado del CEIP O Areal de Camariñas esté expuesto al amianto

“A situación está totalmente controlada e supervisada por profesionais”, sostiene el gobierno local

Redacción Carballo
11/09/2026 17:33
Las obras que se están ejecutando en el CEIP O Areal de Camariñas
Las obras que se están ejecutando en el CEIP O Areal de Camariñas
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El Concello de Camariñas y el PP han salido al paso de las críticas del BNG sobre el estado de las obras del CEIP O Areal y, especialmente, de la preocupación generada por la presencia de materiales con amianto en las instalaciones. Ambas partes aseguran que los trabajos siguen un protocolo de seguridad y niegan que exista riesgo para el alumnado.

La polémica surgió después de que los nacionalistas denunciasen que el curso había comenzado con la reforma todavía en marcha, parte del patio ocupado y material con amianto depositado en un patio interior. El BNG cuestionó además los plazos de ejecución y reclamó a la Xunta una solución que permita compatibilizar las obras con la actividad lectiva.

Parte del patio del colegio está ocupado por materiales de obras

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El Concello asegura que la alcaldesa, Sandra Insua, se puso en contacto con la directora de obra, dependiente de la Xunta, para conocer la situación. Según la información trasladada, el alumnado no tiene acceso a la parte trasera del recinto, donde se están concentrando estos materiales, y las zonas utilizadas para el recreo son seguras.

El amianto ya retirado, añade el gobierno local, se encuentra encapsulado en sacos especiales y homologados. Además, se ha dado la orden de realizar la retirada de las cubiertas restantes únicamente los viernes por la tarde y durante los sábados, fuera del horario lectivo. “A situación está totalmente controlada e supervisada por profesionais”, sostiene el Concello, que pide tranquilidad a las familias.

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También el PP de Camariñas rechaza las acusaciones del BNG y precisa que la reforma tiene un plazo previsto de nueve meses, hasta finales de marzo de 2027, y no hasta enero, como señalaron los nacionalistas. Los populares defienden que existe un control profesional que garantiza la seguridad de la comunidad educativa.

La portavoz del PP, Paula Mouzo Mas, visitó nuevamente las obras esta semana y, según su formación, ha trasladado la situación a representantes de la ANPA y a madres con hijos escolarizados en el centro. Los populares acusan al BNG de difundir “informacións incorrectas” y reivindican la importancia de una actuación impulsada por la Xunta.

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