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Camariñas

Camariñas busca esclarecer la aparición de varios gatos muertos en las últimas semanas

El Concello ha denunciado el suceso ante la Guardia Civil

Redacción Carballo
14/09/2026 19:32
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La aparición continuada de gatos muertos durante las últimas semanas ha llevado al Concello de Camariñas a ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tratar de esclarecer lo ocurrido y localizar a los posibles responsables.

La alcaldesa, Sandra Insua, trasladó a las autoridades la preocupación existente ante una situación que se ha repetido recientemente. El objetivo es coordinar un dispositivo que permita reforzar la vigilancia y recopilar la información necesaria para determinar qué está sucediendo.

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Desde el gobierno local aseguran que realizarán un seguimiento del caso y reclaman que se actúe con rapidez. La información que pueda recabarse será puesta a disposición de la Justicia en caso de que permita determinar responsabilidades.

El Concello solicita también la colaboración ciudadana y pide a cualquier persona que disponga de datos que puedan contribuir a esclarecer la aparición de los animales muertos que los comunique a la administración municipal o directamente a las autoridades competentes.

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