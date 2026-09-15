'Camariñas, unha vila que vive do mar', nueva propuesta de turismo marinero propiciada por el GALP

Vista del puerto de Camariñas EC

El GALP Costa da Morte incorpora a su territorio una nueva experiencia de turismo marinero desarrollada en el marco del proyecto de cooperación Mar y Rías: Pesca & Turismo.

Se trata de 'Camariñas, unha vila que vive do mar', una propuesta protagonizada por María Jacqueline Lista Fateira, mariscadora camariñana que acompañará a los participantes en un recorrido por el puerto para descubrir de cerca la actividad marítimo-pesquera de la localidad y la estrecha relación que mantiene con la vida de la villa.

La experiencia se estrenará el viernes 18 de septiembre, de 11:00 la 12:30 horas, con punto de encuentro en la estatua de la Danza de Arcos, en el paseo marítimo de Camariñas.

A lo largo del recorrido, María Jacqueline acercará a los participantes a los diferentes oficios vinculados al mar y explicará cómo se desarrolla el trabajo de los profesionales que cada día salen al mar.

La ruta permitirá conocer los distintos tipos de embarcaciones presentes en el puerto, desde las dedicadas a las artes menores hasta los barcos de cerco, así como diferentes artes de pesca, entre ellas las tradicionales nasas.

También se abordarán las especies que se capturan con cada una de ellas y las particularidades del trabajo en el mar, acercando una visión práctica basada en el conocimiento de una profesional que desarrolla su actividad en el territorio.

La propuesta permitirá descubrir así una parte de la realidad pesquera de Camariñas que habitualmente queda fuera de la mirada de quien visita a villa.

Más allá de conocer embarcaciones y artes de pesca, el recorrido pretende acercar a los participantes a las personas y a las formas de trabajo que dan vida al puerto y que forman parte de la identidad marinera de la localidad.

La visita finalizará en la lonja, donde los participantes podrán conocer el recorrido que realizan el pescado y el marisco desde su llegada a puerto hasta su comercialización.

'Camariñas, unha vila que vive do mar' nace de las acciones formativas desarrolladas al amparo de Mar y Rías: Pesca & Turismo y permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la formación, convirtiéndolos en una experiencia vinculada directamente a los recursos y a los profesionales del territorio.

En el caso del GALP Costa da Morte, la iniciativa contribuye a poner en valor el patrimonio marítimo-pesquero de Camariñas y a dar visibilidad a los oficios que continúan formando parte de la vida de la villa, al tiempo que explora nuevas formas de acercar este patrimonio a la sociedad a través del turismo marinero.

La actividad es gratuita y las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción en el teléfono 618 320 033.