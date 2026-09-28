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Camariñas

Camariñas ampliará el cementerio municipal con cien nuevos nichos 

Además, se ejecutarán nuevos viales y se construirán una rampa y una escalera que facilitarán el acceso a los dos bloques

Diana Bergara
28/09/2026 17:17
La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua en la firma del acta de replanteo de las obras
La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua en la firma del acta de replanteo de las obras
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El Concello de Camariñas iniciará en los próximos días las obras de ampliación del cementerio municipal, una actuación que permitirá incorporar 25 nuevos panteones, con un total de 100 nichos y 25 cinerarios. La intervención cuenta con un presupuesto de 150.653 euros y este lunes se llevó a cabo el replanteo previo al comienzo de los trabajos.

La actuación responde a la demanda existente para la adquisición de panteones y permitirá incrementar la capacidad de unas instalaciones que actualmente disponen de 375 panteones, equivalentes a 1.500 nichos y 375 cinerarios.

La ampliación contempla la construcción de dos nuevos bloques. El primero se levantará como continuación de uno de los ya existentes y contará con 15 panteones, cada uno de ellos compuesto por cuatro nichos. En conjunto, esta parte de la intervención permitirá habilitar 60 nuevos nichos y 15 cinerarios.

El segundo bloque tendrá además la función de cerrar la zona objeto de la ampliación. En este caso se construirán diez panteones, igualmente distribuidos en cuatro nichos cada uno, que añadirán otras 40 plazas y diez cinerarios a la capacidad del cementerio.

Nuevos accesos

Las obras no se limitarán a incrementar el espacio disponible para enterramientos. El proyecto incluye también la urbanización de la superficie ampliada para integrarla con el resto del recinto.

Para ello se ejecutarán nuevos viales y se construirán una rampa y una escalera que facilitarán el acceso a los dos bloques. Los nuevos recorridos darán continuidad a las vías que ya existen en el interior del cementerio municipal.

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