El BNG reclama el arreglo de la carretera principal de Camelle por su “lamentable estado”

Estado de la carretera de Camelle, en Camariñas Cedida

El BNG de Camariñas reclama una actuación en la carretera principal de Camelle ante el deterioro que presenta actualmente la vía. Los nacionalistas piden al Concello que realice las gestiones necesarias ante la Diputación de A Coruña, titular de la carretera, para que su reparación sea incluida en un próximo plan de obras.

La petición fue planteada por el portavoz municipal del BNG, Xurxo Rodríguez Baña, durante el pleno ordinario celebrado el pasado viernes. La formación considera especialmente preocupante la situación debido a que la carretera atraviesa una zona urbana con presencia habitual de peatones.

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Según sostiene el BNG, el deterioro de la calzada ya ha ocasionado diferentes incidencias, entre ellas golpes y caídas de personas.

Rodríguez reclamó por ello medidas para mejorar las condiciones de seguridad y que la intervención se ejecute “o máis axiña posible”. Además de trasladar la petición al gobierno municipal, el grupo nacionalista anuncia que llevará directamente la situación de la carretera ante la Diputación para reclamar su intervención.

El BNG considera que Concello y Diputación deben coordinarse para afrontar las deficiencias de una carretera que tiene un importante peso en los desplazamientos cotidianos tanto de los residentes como de las personas que acuden a Camelle.