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Camariñas

Pesar en A Ponte do Porto por el fallecimiento de Alejandro Ferrín

Su despedida tendrá lugar este martes. El cortejo saldrá a las 16.56 horas del tanatorio de Ponte do Porto

Redacción Carballo
06/10/2026 12:29
Tanatorio Bergantiños de Ponte do Porto
Tanatorio Bergantiños de Ponte do Porto
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A Ponte do Porto despide este martes a Alejandro Ferrín Insua, fallecido a los 86 años y una figura estrechamente ligada durante décadas a la música tradicional de la parroquia y del municipio de Camariñas. Gaitero, profesor y constructor autodidacta de instrumentos, dejó además su huella en varias generaciones de jóvenes que se acercaron a la música a través de sus enseñanzas.

Ferrín compaginó su profesión de albañil con una afición musical que había comenzado mucho antes. En su juventud formó parte de Os Fideles, agrupación que recorría las fiestas de la zona, y posteriormente decidió impulsar en A Ponte do Porto el grupo de gaitas y baile Os Porteños.

Alejandro Ferrín estaba viudo de Carmen del Pilar Leis Santos y deja tres hijos y cinco nietos. Su despedida tendrá lugar este martes. El cortejo saldrá a las 16.56 horas del tanatorio de A Ponte do Porto, antes del funeral en la iglesia parroquial y posterior entierro en el cementerio de la localidad.

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