Camariñas
El camariñán Andrés Parga logra el sexto puesto en el Mundial de Bachata
Compitió en la modalidad individual de Bachata Shine del certamen que se celebró en Alicante
El bailarín Andrés Parga, de Camariñas, consiguió la sexta posición en el WDSF World Championship de Salsa y Bachata, celebrado en Alicante, donde compitió en la modalidad individual de Bachata Shine.
Parga logró situarse entre los seis primeros clasificados de esta competición internacional, en la que recibió el diploma acreditativo de su posición.
El Concello de Camariñas felicitó públicamente al bailarín por el resultado conseguido y por representar al municipio en una cita de ámbito mundial.