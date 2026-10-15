Camariñas recuperará la memoria de las víctimas del franquismo con una ruta de realidad aumentada

La ofrenda floral a las víctimas del franquismo el pasado año Luis Lamela

Camariñas quiere recuperar las historias de sus vecinos represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y acercarlas a las nuevas generaciones. Para ello, el Concello ha puesto en marcha ‘Sementando Memoria’, un proyecto que combinará investigación histórica, nuevas tecnologías y actos de homenaje a las víctimas del golpe de Estado de 1936 y del franquismo.

Una de las principales novedades será la creación del Sendeiro da Memoria da Ponte do Porto, una ruta permanente que permitirá conocer los episodios de la represión franquista en el municipio mediante realidad aumentada. El recorrido utilizará la plataforma ONIRIX, que permite incorporar contenidos digitales geolocalizados a los espacios físicos.

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La iniciativa también contempla la instalación de un panel informativo en Ponte do Porto con el contexto histórico, la relación de personas represaliadas, un mapa del itinerario y las instrucciones para utilizar la herramienta digital.

Además, el Concello prevé retirar del callejero municipal la simbología contraria a la memoria democrática y editar la publicación ‘Sementando memoria’, que reunirá biografías de las víctimas y un estudio histórico sobre la represión en el ámbito local.

Dos días de homenajes, historia y documentales

El proyecto tendrá uno de sus momentos centrales los días 30 y 31 de octubre, con la celebración de unas Jornadas de la Memoria Democrática que reunirán actos institucionales, actividades educativas, conferencias y proyecciones cinematográficas.

La programación comenzará el viernes 30, a las 12.00 horas, con una ofrenda floral en el Memorial da Ponte do Porto. El homenaje incluirá el recuerdo público de las personas represaliadas durante la dictadura.

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A las 12.45 horas, los estudiantes del IES Pedra da Aguia participarán en una Ruta da Memoria guiada por el investigador Rafael Lema, que les permitirá conocer sobre el terreno algunos de los episodios de la historia local.

Por la tarde, a las 19.00 horas, el Centro Cultural da Ponte do Porto, conocido como el Casino, acogerá la presentación del libro ‘A República e a Guerra Civil en Camariñas’, a cargo del propio Rafael Lema. La jornada concluirá con la proyección del documental ‘Ezkaba: La gran fuga de las cárceles franquistas’, dedicado a uno de los episodios de la represión penitenciaria durante la Guerra Civil.

Las actividades continuarán el sábado 31 de octubre con una ofrenda floral y la inauguración de la Avenida das Palilleiras, previstas para las 10.00 horas. Una hora después, a las 11.00, el Faro Vilán será el escenario de una conferencia del historiador Luís Lamela García, que abordará la represión franquista en la Costa da Morte.

La programación finalizará con la proyección del documental ‘La red Ponzán’, centrado en la organización clandestina que ayudó a escapar de la persecución nazi y franquista a numerosas personas durante la Segunda Guerra Mundial.