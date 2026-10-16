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Camariñas

Camariñas saca a la calle su Danza Rosa para recaudar fondos y sensibilizar contra el cáncer

La actividad a desarrollar este sábado volverá a incluir una caminata en la que las personas participantes portarán pañuelos y arcos de color rosa 

Redacción Carballo
16/10/2026 21:32
Los arcos de color rosa volverán a inundar este sábado las calles de Camariñas
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Camariñas vive este sábado una nueva edición de su Danza Rosa con la que se suma a la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Por este motivo, las calles de la localidad y sus alrededores se volverán a teñir de color rosa con los tradicionales pañuelos y los arcos que portarán las personas que participen en la andaina reivindicativa.

La salida se efectuará a las 16.30 horas desde las inmediaciones del Concello de Camariñas y como colofón a la actividad no faltará la habitual sesión de zumba. Las personas que deseen participar en la caminata pueden apuntarse contactando con directivos y voluntarios de la entidad o llamando a los números de teléfono 687 720 470 o 653 188 009

Los responsables de la junta local de la AECC también aprovecharán para recaudar fondos para luchar contra la enfermedad a través de la venta de camisetas conmemorativas al precio de 7 euros.

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