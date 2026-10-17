Camariñas proyecta tres refugios climáticos con una inversión de 551.500 euros

Pabellón del colegio O Areal de Camariñas C. Camariñas

El Concello de Camariñas quiere adaptar tres de sus instalaciones públicas a los efectos del cambio climático mediante una inversión de 551.500 euros. Para ello, ha presentado tres anteproyectos a una convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Gobierno central, con la que aspira a financiar el 80% del coste de las actuaciones.

La iniciativa contempla la creación de espacios que mejoren las condiciones de confort y accesibilidad de los usuarios, especialmente ante las temperaturas extremas.

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Una de las principales intervenciones previstas afectará al pabellón municipal Víctor Vigo, situado en el CEIP O Areal. El proyecto propone sustituir su cubierta por una solución de aislamiento térmico pasivo, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales tanto para el alumnado como para quienes utilizan las instalaciones deportivas.

La segunda actuación consistiría en acondicionar la planta baja del Centro de Iniciativas de Camariñas para habilitar un nuevo centro social adaptado a las necesidades climáticas actuales.

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El tercer anteproyecto se desarrollaría en la Casa do Mar de Camelle, donde el Concello plantea crear una nueva aula adaptada y accesible. La intervención incluiría la instalación de un salvaescaleras para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.

Si la Fundación Biodiversidad concede las ayudas solicitadas, la financiación estatal alcanzaría los 441.200 euros, mientras que el importe restante sería de 110.300 euros.

Por el momento, las actuaciones se encuentran en fase de anteproyecto y pendientes de la resolución de la convocatoria de subvenciones.