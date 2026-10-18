El Ponte Friki 2027 de Ponte do Porto ya tiene cartel

Representantes municipales y de la organización mostrando el cartel Concello de Camariñas

El Concello de Camariñas acaba de presentar el cartel de la tercera edición de Ponte Friki, el gran evento cultural y de ocio alternativo que regresará a Ponte do Porto los días 6 y 7 de marzo.

Al acto asistieron la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, y la concejala de Cultura, Encarna Liñeiro, además de miembros de la organización del evento. Todos ellos destacaron la ilusión con la que se afronta esta nueva entrega tras el rotundo éxito de las ediciones anteriores.

El cartel se eligió a través de un concurso que fue un auténtico éxito, por cuanto se recibieron más de 35 propuestas (el récord estaba en las 20 del año anterior). Finalmente, la ilustración que pondrá rostro a Ponte Friki 2027 es obra del artista Javier Villa Blanco.

“Lo primero que pensé al empezar a explorar ideas fue mantener el puente de Camariñas como eje de la ilustración, y poder navegar por sus arcos. Quería hacerlo de una forma menos previsible, aprovechando cada arco del puente para integrar personajes y elementos del mundo de los videojuegos, los cómics y el cine que, en mayor o menor medida, nos han acompañado a través de innumerables historias”, explica o ganador del concurso.

Los organizadores, por su parte, aprovecharon para anunciar que siguen trabajando en el proyecto "con máis gañas que nunca".

La pasada edición batió registros al congregar a más de 2.500 personas, lo que evidencia el gran interés que despierta el evento en la comarca. Por ello, este año se volverá a contar con dos carpas anexas al polideportivo de Ponte do Porto, mejorando el confort de las mismas.

Con estas mejoras y una programación que promete un fin de semana repleto de cultura, diversión y talento, Ponte Friki se asienta definitivamente como evento de referencia en la Costa da Morte con un público cada vez más numeroso y más fiel.