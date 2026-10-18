El PP exige que las bajas médicas no excluyan a las mariscadoras de Camariñas de las prestaciones por cese de actividad

Paula Mouzo en la Comisión de Pesca del Parlamento

El PPdeG urge al Gobierno central a que, a través del Instituto Social de la Marina, habilite una solución extraordinaria que permita que las mariscadoras de Camariñas que, por permanecer de baja médica no pudieron completar el período mínimo de cotización, accedan también a las prestaciones por cese de actividad y queden exentas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social mientras se prolonga la paralización de la actividad marisquera.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular y portavoz local de Camariñas, Paula Mouzo, presentó una proposición no de ley para advertir de que el actual sistema estatal de protección no se adapta a las particularidades del sector, lo que provoca una “doble penalización” para aquellas trabajadoras que estaban de baja por enfermedad y cuya resolución sufrió además demoras por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "Deixouse de cotizar por elas e, como consecuencia, non puideron completar o período mínimo esixido para acceder á prestación. É dicir, quedaron excluídas por unha circunstancia allea á súa vontade”, explica.

Así, Mouzo reclama una fórmula que evite los períodos de baja médica penalicen a las mariscadoras a la hora de cumplir los requisitos mínimos de cotización necesarios para acceder a las prestaciones por cese de actividad.

La parlamentaria puso, así, de manifiesto “el desamparo” que sufren las profesionales a pie afectadas por la veda extraordinaria vigente durante todo el año 2026, decretada por la falta de productividad de los bancos de bivalvos.

Mouzo recordó que el marisqueo constituye una actividad esencial para las comunidades costeras y, muy especialmente, para cientos de mujeres que encuentran en él su medio de vida.

La parlamentaria contrapone el "bloqueo de Madrid" a la hora de avanzar hacia un sistema específico de protección para el marisqueo a pie, con los esfuerzos realizados a nivel local y autonómico, recordando que la Cofradía de Pescadores de Camariñas y la Xunta de Galicia llevan sembradas más de 1,1 millones de unidades de almeja desde 2022 para recuperar los bancos a pesar de la crisis productiva.