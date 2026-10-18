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Camariñas

Un incendio forestal arrasa unas 20 hectáreas en Ponte do Porto, en Camariñas

El fuego comenzó anoche y quedó estabilizado a las 8.29 horas de este domingo

A. Pérez Cavolo
18/10/2026 10:03
Incendio en la carretera de Razo, en Carballo
Incendio en la carretera de Razo, en Carballo, este verano
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Un incendio forestal declarado en Ponte do Porto (Camariñas), afectó a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las primeras estimaciones de la Consellería do Medio Rural. El fuego, que comenzó durante la noche del sábado, quedó estabilizado a primera hora de este domingo después de varias horas de intervención de los equipos de extinción.

Las llamas se iniciaron a las 22.19 horas del sábado y los efectivos desplegados consiguieron estabilizar el incendio a las 8.29 horas del domingo, algo más de diez horas después de que se declarase.

Para combatir el fuego se movilizaron, de manera acumulada, 13 agentes, 13 brigadas, 12 motobombas y una pala. El dispositivo trabajó durante la noche para frenar el avance de las llamas y conseguir su estabilización.

La Xunta recuerda que cualquier incendio forestal puede comunicarse a través del teléfono gratuito 085. También dispone del número 900 815 085, gratuito y anónimo, para denunciar posibles actividades incendiarias.

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