Un incendio forestal arrasa unas 20 hectáreas en Ponte do Porto, en Camariñas

Incendio en la carretera de Razo, en Carballo, este verano Mar Casal

Un incendio forestal declarado en Ponte do Porto (Camariñas), afectó a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las primeras estimaciones de la Consellería do Medio Rural. El fuego, que comenzó durante la noche del sábado, quedó estabilizado a primera hora de este domingo después de varias horas de intervención de los equipos de extinción.

Las llamas se iniciaron a las 22.19 horas del sábado y los efectivos desplegados consiguieron estabilizar el incendio a las 8.29 horas del domingo, algo más de diez horas después de que se declarase.

Para combatir el fuego se movilizaron, de manera acumulada, 13 agentes, 13 brigadas, 12 motobombas y una pala. El dispositivo trabajó durante la noche para frenar el avance de las llamas y conseguir su estabilización.

La Xunta recuerda que cualquier incendio forestal puede comunicarse a través del teléfono gratuito 085. También dispone del número 900 815 085, gratuito y anónimo, para denunciar posibles actividades incendiarias.