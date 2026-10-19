Extinguido el incendio forestal de Ponte do Porto tras afectar a 25,47 hectáreas

Las llamas calcinaron 25 hectáreas de monte en Soneira M. Rodríguez

La Consellería do Medio Rural dio por extinguido este lunes el incendio forestal registrado en la parroquia de Ponte do Porto, Camariñas, que afectó finalmente a 25,47 hectáreas de terreno.

El fuego comenzó a las 22.19 horas del sábado 17 de octubre y quedó extinguido a las 13.10 horas de este lunes, según el balance facilitado por el departamento autonómico. De la superficie afectada, 13,47 hectáreas corresponden a monte raso y otras doce a terreno arbolado, por lo que el incendio dañó tanto zonas de vegetación baja como superficies forestales con árboles.

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Para combatir las llamas se movilizaron un total de 20 agentes, 22 brigadas, 15 motobombas y una pala, según los datos definitivos de Medio Rural. El incendio permaneció activo durante el fin de semana y su extinción se confirmó casi 39 horas después de que se registrase el inicio del fuego.