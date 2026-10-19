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Camariñas

Extinguido el incendio forestal de Ponte do Porto tras afectar a 25,47 hectáreas

Para combatir las llamas se movilizaron un total de 20 agentes, 22 brigadas, 15 motobombas y una pala

A. Pérez CavoloCarballo
19/10/2026 18:54
Las llamas calcinaron 20 hectáreas de monte en Soneira
Las llamas calcinaron 25 hectáreas de monte en Soneira
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La Consellería do Medio Rural dio por extinguido este lunes el incendio forestal registrado en la parroquia de Ponte do Porto, Camariñas, que afectó finalmente a 25,47 hectáreas de terreno.

El fuego comenzó a las 22.19 horas del sábado 17 de octubre y quedó extinguido a las 13.10 horas de este lunes, según el balance facilitado por el departamento autonómico. De la superficie afectada, 13,47 hectáreas corresponden a monte raso y otras doce a terreno arbolado, por lo que el incendio dañó tanto zonas de vegetación baja como superficies forestales con árboles.

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Para combatir las llamas se movilizaron un total de 20 agentes, 22 brigadas, 15 motobombas y una pala, según los datos definitivos de Medio Rural. El incendio permaneció activo durante el fin de semana y su extinción se confirmó casi 39 horas después de que se registrase el inicio del fuego.

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