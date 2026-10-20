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Diario de Ferrol

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Camariñas

A exposición 'Coreografías do facer' inaugura este venres no Faro Vilán o Festival Escena Muller 2026

A programación inclúe tamén teatro, música, narración oral e obradoiros nos concellos de Camariñas, Dumbría e Vimianzo

Redacción Carballo
20/10/2026 21:19
Faro Vilán de Camariñas
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O Festival Escena Muller (FEM) volve á Costa da Morte con exposicións, teatro, música, narración oral e obradoiros en Camariñas, Dumbría e Vimianzo. A inauguración terá lugar o vindeiro venres 23 de outubro, ás 12:00, no Faro Vilán de Camariñas, coa apertura da exposición 'Coreografías do facer. O traballo feminino en Gustav Henningsen'.

O acto contará coa presenza da deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, Soledad Agra, e está prevista a asistencia de autoridades municipaisde Camariñas, Dumbría e Vimianzo, os tres concellos participantes nun festival que se consolida como referente da igualdade na Costa da Morte. 

'Coreografías do facer' é unha exposición documental comisariada por Ana Estévez Lavandeira a partir do arquivo fotográfico e etnográfico de Gustav Henningsen, do Museo do Pobo Galego. A mostra visibiliza o traballo feminino tradicional a través dos xestos, os ritmos e as accións cotiás ligadas aos coidados, aos oficios e á vida comunitaria: o facer como linguaxe corporal e como estrutura invisible que sostén a vida social.

Esa mesma noite, ás 20:00, a actriz e narradora Atenea García presentará 'As ben dadas' en Bitácora (Ezaro), en Dumbría.

O FEM combina creadoras galegas de diferentes disciplinas e conecta escolas, institutos, público sénior e público xeral. Estes son os seus eixos de programación:

No apartado da escena e narración oral, Atenea García levará tamén o sábado 24 a Casa de Man de Camariñas 'Vicio houbo sempre'; Artyc Content fará o mesmo con 'A historia vaxenial', con Raquel Nogueira o 31 de outubro en Vimianzo; Vea Campos presentará 'Chegar e encher' en Dumbría o 1 de novembro; e Soraya Lema ofrecerá narración oral nos CEIP de Vimianzo, Camariñas e Dumbría e en Buxantes, Dumbría, o 30 de outubro.

No eido de teatro comunitario e da música, o 7 de outubre Belém Tajes estará en Vimianzo; e o día 8 en Camariñas disfrutarán co concerto teatral 'Unha señora orquesta', de Torta Torta.

No tocante a obradoiros, Noelia Darriba impartirá duás sesión de 'Creando panos' nos tres concellos o 26 de outubro e o 4 de novembro.

Por último, a exposición 'Netas e avoas' inaugurarase en Vimianzo o 2 de novembro e 'Panos, mans e memoria' poderá ollarse no Albergue do Conco (Dumbría) o 5 de novembro. 

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