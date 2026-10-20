Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

Una jornada a bordo del ‘Vilan Uno’ para descubrir el oficio del mar en Camariñas

Dos adolescentes de 15 y 16 años participaron en una salida de pesca profesional para conocer de primera mano las tareas de la tripulación

A. Pérez CavoloCarballo
20/10/2026 12:35
Los dos adolescentes con Tono, el patrón mayor del 'Vilan I', después de la jornada de pesca en Camariñas
Los dos adolescentes con Tono, el patrón mayor del 'Vilan I', después de la jornada de pesca en Camariñas
GALP Costa da Morte
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El despertador sonó temprano para Xabi y Nicolás. A las seis de la mañana, cuando todavía no había amanecido, los dos jóvenes de 15 y 16 años se encontraban en el puerto de Camariñas preparados para vivir una experiencia diferente: acompañar a los profesionales del ‘Vilan Uno’ durante una jornada de pesca y descubrir cómo es realmente el trabajo a bordo de una embarcación.

Para ambos era su primera salida de estas características. Acompañados por Tono, patrón del pesquero, tuvieron la oportunidad de conocer desde dentro una profesión estrechamente vinculada a la historia y la economía de la Costa da Morte, pero cuyo día a día resulta desconocido para buena parte de las nuevas generaciones.

Vista del puerto de Camariñas

'Camariñas, unha vila que vive do mar', nueva propuesta de turismo marinero propiciada por el GALP

Más información

La experiencia se prolongó durante cuatro horas y media. Desde la salida del puerto hasta el regreso, a las 10.30 horas, los adolescentes pudieron observar las distintas tareas que forman parte de una jornada de pesca profesional y compartir unas horas de trabajo con la tripulación.

Durante la faena se capturaron nécoras, cefalópodos, santiaguiños, camarones y distintas especies de pescado. Pero la actividad no terminó con el regreso a tierra. Una vez en puerto, Xabi y Nicolás también colaboraron en la clasificación de las capturas, una labor que les permitió conocer otra parte fundamental del oficio y comprender el recorrido del producto desde el mar hasta su desembarque.

Los trabajos que Xavi y Nicolas realizaron durante la jornada de pesca en Camariñas
Los trabajos que Xavi y Nicolas realizaron durante la jornada de pesca en Camariñas
GALP Costa da Morte

La primera experiencia marinera dejó buenas sensaciones entre los participantes. Ambos aseguraron que lo habían pasado muy bien y destacaron, además, que no se habían mareado durante la navegación, una de las preocupaciones habituales de quienes se embarcan por primera vez.

Acercar el mar a las nuevas generaciones

La salida del ‘Vilan Uno’ forma parte del proyecto ‘Relevo Xeracional: O Futuro do Mar’, una iniciativa que busca despertar el interés de los jóvenes por las profesiones marítimo-pesqueras mediante experiencias directas con quienes trabajan en el sector.

Los embarques formativos constituyen una de sus principales actividades. Su objetivo es que los participantes puedan conocer las condiciones reales de trabajo, las tareas que desempeñan las tripulaciones y las posibilidades profesionales que ofrece la pesca, más allá de la imagen que puedan tener desde tierra.

Uno de los showcooking de Miguel Mosteiro

Laxe y Carballo enseñarán a preparar los menús de toda la semana con pescado de proximidad

Más información

El proyecto está impulsado conjuntamente por los ocho Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) de Galicia y presta especial atención a la necesidad de garantizar el relevo generacional en una actividad esencial para numerosas localidades costeras.

Entre sus objetivos figura también dar a conocer la Formación Profesional Dual como una vía para acceder a empleos cualificados relacionados con el mar, combinando el aprendizaje con la experiencia práctica.

En esta ocasión, la actividad se desarrolló en el territorio del GALP Costa da Morte, donde la pesca continúa siendo uno de los pilares económicos y sociales de muchas localidades.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los dos adolescentes con Tono, el patrón mayor del 'Vilan I', después de la jornada de pesca en Camariñas

Una jornada a bordo del ‘Vilan Uno’ para descubrir el oficio del mar en Camariñas
A. Pérez Cavolo
Las llamas calcinaron 20 hectáreas de monte en Soneira

Extinguido el incendio forestal de Ponte do Porto tras afectar a 25,47 hectáreas
A. Pérez Cavolo
Representantes municipales y de la organización mostrando el cartel

El Ponte Friki 2027 de Ponte do Porto ya tiene cartel
Manuel Froxán Rial
Paula Mouzo en la Comisión de Pesca del Parlamento

El PP exige que las bajas médicas no excluyan a las mariscadoras de Camariñas de las prestaciones por cese de actividad
redacción carballo