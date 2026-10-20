Una jornada a bordo del ‘Vilan Uno’ para descubrir el oficio del mar en Camariñas

Los dos adolescentes con Tono, el patrón mayor del 'Vilan I', después de la jornada de pesca en Camariñas GALP Costa da Morte

El despertador sonó temprano para Xabi y Nicolás. A las seis de la mañana, cuando todavía no había amanecido, los dos jóvenes de 15 y 16 años se encontraban en el puerto de Camariñas preparados para vivir una experiencia diferente: acompañar a los profesionales del ‘Vilan Uno’ durante una jornada de pesca y descubrir cómo es realmente el trabajo a bordo de una embarcación.

Para ambos era su primera salida de estas características. Acompañados por Tono, patrón del pesquero, tuvieron la oportunidad de conocer desde dentro una profesión estrechamente vinculada a la historia y la economía de la Costa da Morte, pero cuyo día a día resulta desconocido para buena parte de las nuevas generaciones.

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La experiencia se prolongó durante cuatro horas y media. Desde la salida del puerto hasta el regreso, a las 10.30 horas, los adolescentes pudieron observar las distintas tareas que forman parte de una jornada de pesca profesional y compartir unas horas de trabajo con la tripulación.

Durante la faena se capturaron nécoras, cefalópodos, santiaguiños, camarones y distintas especies de pescado. Pero la actividad no terminó con el regreso a tierra. Una vez en puerto, Xabi y Nicolás también colaboraron en la clasificación de las capturas, una labor que les permitió conocer otra parte fundamental del oficio y comprender el recorrido del producto desde el mar hasta su desembarque.

Los trabajos que Xavi y Nicolas realizaron durante la jornada de pesca en Camariñas GALP Costa da Morte

La primera experiencia marinera dejó buenas sensaciones entre los participantes. Ambos aseguraron que lo habían pasado muy bien y destacaron, además, que no se habían mareado durante la navegación, una de las preocupaciones habituales de quienes se embarcan por primera vez.

Acercar el mar a las nuevas generaciones

La salida del ‘Vilan Uno’ forma parte del proyecto ‘Relevo Xeracional: O Futuro do Mar’, una iniciativa que busca despertar el interés de los jóvenes por las profesiones marítimo-pesqueras mediante experiencias directas con quienes trabajan en el sector.

Los embarques formativos constituyen una de sus principales actividades. Su objetivo es que los participantes puedan conocer las condiciones reales de trabajo, las tareas que desempeñan las tripulaciones y las posibilidades profesionales que ofrece la pesca, más allá de la imagen que puedan tener desde tierra.

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El proyecto está impulsado conjuntamente por los ocho Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) de Galicia y presta especial atención a la necesidad de garantizar el relevo generacional en una actividad esencial para numerosas localidades costeras.

Entre sus objetivos figura también dar a conocer la Formación Profesional Dual como una vía para acceder a empleos cualificados relacionados con el mar, combinando el aprendizaje con la experiencia práctica.

En esta ocasión, la actividad se desarrolló en el territorio del GALP Costa da Morte, donde la pesca continúa siendo uno de los pilares económicos y sociales de muchas localidades.