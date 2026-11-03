Catro detidos en Camariñas, A Coruña e Madrid por falsear identidades para dar de alta a traballadores irregulares
A investigación tivo orixe nun aviso da Subdelegación da Coruña por un empregado de alta en varias provincias
A Policía Nacional realizou catro detencións de cidadáns de nacionalidade senegalesa en Camariñas, A Coruña e Madrid por falsear identidades para dar de alta a empregados irregulares.
Nun comunicado, a Policía explica que as investigacións comezaron após detectarse diversas irregularidades nas altas de traballadores na Seguridade Social en empresas de varias provincias españolas, nas cales se utilizaban documentación ilexítima.
A investigación tivo a súa orixe nunha comunicación da Subdelegación do Goberno na Coruña, onde se alertou sobre un cidadán dado de alta simultaneamente no Réxime Xeral da Seguridade Social en varias provincias.
Así, axentes pertencentes ao Grupo 2 de Ucrif da Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras da Coruña desenvolveron dúas operacións paralelas, chamadas 'ThreeFall' e 'Gama'.
Xestións policiais permitiron localizar no municipio de Camariñas (A Coruña) a empresa pesqueira onde uno dos implicados traballaba suplantando a identidade dun terceiro. "Pescudouse que un empregado da propia empresa presentou ao seu xefe a este cidadán asegurando que contaba con permiso de residencia, traballo e a titulación requirida para o sector pesqueiro", explica o relato policial.
Así, a operación 'ThreeFall' saldouse con tres detencións: o traballador en situación irregular que suplantaba a identidade na empresa; o compañeiro de traballo que o presentou ao empresario, "a propósito de que a documentación era falsa", o titular lexítimo da documentación, localizado e detido en Madrid en colaboración coa Brigada Provincial de Estranxeiría de Madrid.
Ademais, na operación 'Gama' os axentes detiveron na Coruña a un home que cedeu o seu permiso de traballo para que persoas en situación irregular désense de alta en empresas de Galicia e Andalucía. "Con esta práctica, mentres os traballadores realizaban o labor en situación irregular, o titular lexítimo obtiña cotizacións fraudulentas para futuras prestacións sociais", sinala a Policía Nacional.