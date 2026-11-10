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Camariñas

El BNG critica a la Xunta por no convocar ayudas específicas para las mariscadoras de Camariñas

Recuerda que la subvención genérica de 32.000 euros que recibieron este año para regenerar los bancos tuvieron que devolverla al ser inviable su ejecución 

Manuel Froxán Rial
10/11/2026 17:11
Óscar Insua en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia
Óscar Insua en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia
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El diputado del BNG Óscar Insua recordó en la Comisión de Pesca celebrada en el Parlamento de Galicia que después de que la Cofradía de Pescadores de Camariñas paralizase temporalmente el plan de gestión de bivalvos ante la imposibilidad de mariscar, alrededor de una docena de mariscadoras son las que llevan meses realizando trabajos de regeneración en los arenales y que cinco de ellas siguen haciendo dichas tareas sin tener derecho a cobrar el paro por el cese de actividad y, por encima, tienen que sufragar el coste de la Seguridad Social.

El diputado de la Costa da Morte defendió la creación de una línea de ayudas complementaria a las del Instituto Social de la Marina (ISM) para las mariscadoras durante todo el período de veda extraordinaria y realizar todas las gestiones pertinentes para incrementar las partidas de semilla en Camariñas. 

También recordó que la ayuda genérica para recuperación de bancos marisqueros que recibieron este año, alrededor de 32.000 euros, tuvieron que devolverla al no poder ejecutarla por no existir almeja fina o babosa de criadero en el mercado. La línea de ayudas exigía el cumplimiento de estos requisitos para la compra de la semilla, que tenían que ser especies autóctonas y de criadero, exigencias inviables tal y como está ahora mismo el sector. 

La renuncia de la ayuda implicó que este año las mariscadoras de Camariñas no tuvieran ninguna otra ayuda, de ahí la necesidad de crear una línea específica para encajar las necesidad concretas que tienen el colectivo de mariscadoras de Camariñas, y que el BNG viene reclamando desde hace años sin encontrar receptividad por parte de la Xunta.

Insua aprovechó para cargar contra la camariñana Paula Mouzo, diputada del PP: “Non sei como a a señora Mouzo lle pode mirar a cara ás mariscadoras en Camariñas despois de votar contra novamente destas medidas que propoñemos”, dijo.

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