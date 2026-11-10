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Camariñas

El PP acusa al BNG de utilizar a las mariscadoras de Camariñas para ocultar los incumplimientos de Sánchez

Paula Mouzo considera “inaceptable que os nacionalistas pretendan agora, cunha iniciativa trampa, que a Xunta asuma economicamente unha obriga que corresponde ao Estado”

Manuel Froxán Rial
10/11/2026 17:35
Paula Mouzo (c.) duranta la reunión de la Comisión de Pesca
Paula Mouzo (c.) duranta la reunión de la Comisión de Pesca
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La diputada camariñana Paula Mouzo le exigió en la Comisión de Pesca e Marisqueo de este martes al BNG  que “non continúe protexendo a Pedro Sánchez e lle reclame ao Goberno de España as axudas que deben recibir as mariscadoras de Camariñas e deixe de ocultar os seus incumprimentos”.

La parlamentaria del PP denunció que “os nacionalistas pretenden que a Xunta asuma as prestacións e as exencións de cotas que son competencia exclusiva do Goberno central” e insistió en reclamar que “cumpra os compromisos anunciados en xullo”. “O BNG está a usar a difícil situación das mariscadoras de Camariñas para facer propaganda política contra o Goberno galego e queren esconder que Madrid incumpre, Galicia paga e o BNG presume. Iso non é defender Galicia, é defender a Sánchez a costa dos galegos”, afirmó Mouzo.

También le afeó a los nacionalista que intenten trasladar a la  Xunta responsabilidades del Gobierno de España, sobre todo, en las prestaciones por cese de actividad y por la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social de las mariscadoras. En este punto, hizo especial hincapié en que el BNG “é moi valente para esixir á Xunta, pero moi covardes cando toca reclamarlles aos seus socios de Madrid”.

Mouzo explicó que “sete mariscadoras de Camariñas quedaron sen a prestación por cese de actividade tras serlles denegada polo Instituto Social da Mariña, organismo dependente do Goberno central” y advertió de que “a exclusión doutras profesionais das axudas estivo relacionada cos atrasos na resolución dos expedientes polo Instituto Nacional da Seguridade Social”. “Quen lles denegou a prestación? A Xunta non, foi o Instituto Social da Mariña, que depende do Goberno de Sánchez”, apuntó.

El PPdeG también puso el foco en el compromiso anunciado por el BNG el pasado 13 de julio, cuando aseguró haber alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo estatal para eximir de las cotizaciones a la Seguridad Social a las mariscadoras afectadas por el cese forzoso de la actividad, pero “catro meses despois as profesionais continúan pagando as súas cotas mensuais...É inaceptable que o BNG pretenda agora, cunha iniciativa trampa, que a Xunta asuma economicamente unha obriga que corresponde ao Estado”.

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