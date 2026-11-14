El Faro Vilán de Camariñas cierra la temporada con más de supera los 30.000 visitantes

Vista del Faro Vilán, en Camariñas EC

El Centro de Interpretación del Faro Vilán, en Camariñas, cerrará este domingo la temporada turística de 2026 después de superar los 30.000 visitantes. La cifra confirma el interés que sigue despertando uno de los enclaves más conocidos de la Costa da Morte, que durante los últimos meses ha combinado su función como punto de información turística con una programación de actividades culturales.

La Asociación de Empresarios y de Promoción Turística de Camariñas, encargada de gestionar el centro, ha dado a conocer el balance coincidiendo con el final de la temporada. Según la entidad, más de 30.000 personas se acercaron este año al Faro Vilán, tanto turistas que visitaban por primera vez la zona como personas que regresaron para disfrutar de su paisaje y conocer mejor su historia.

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La actividad del Centro de Interpretación no se limitó a la atención de visitantes. Durante la temporada acogió exposiciones temporales, visitas guiadas y diferentes iniciativas culturales que permitieron ampliar la oferta del espacio y acercar al público distintos aspectos del patrimonio y la identidad de la comarca.

La asociación gestora destaca precisamente esta doble función del centro, que además de ofrecer información sobre el entorno se ha convertido en un lugar de encuentro con la cultura local. Las actividades organizadas a lo largo del año contaron con la colaboración de artistas, entidades, colectivos y profesionales, a los que la asociación ha trasladado su agradecimiento.

Desde la Asociación de Empresarios y de Promoción Turística de Camariñas consideran que cada visita supone también una oportunidad para dar a conocer la historia, las tradiciones y el patrimonio del municipio. Por ello, valoran el papel del centro como espacio de divulgación y como recurso para la promoción turística de la comarca.