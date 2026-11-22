Camelle volverá a rendir homenaje a sus fallecidos en el mar con la V Mare de Invernía
La jornada, prevista para el 5 de diciembre, incluirá la subida de la Virxe do Carme, visitas a la Sala dos Naufraxios y un encuentro con patrones de la localidad
La localidad camariñana de Camelle mirará hacia el mar el próximo sábado 5 de diciembre con la celebración de la quinta edición de la ‘Mare de Invernía’, una jornada dedicada a recordar a las personas fallecidas en el mar y mantener viva la historia de una localidad. La iniciativa, organizada por la asociación cultural Naufraxios Galegos, reunirá diferentes actividades en torno al Museo de Man y la memoria marítima de la localidad.
La programación comenzará a las 11.45 horas con la subida de la Virxe do Carme al espacio dedicado a los fallecidos en el mar, uno de los momentos más simbólicos de la jornada. El acto servirá para recordar a quienes perdieron la vida en el mar y poner en valor la estrecha relación que Camelle mantiene con el mundo marinero.
A las 12.00 horas tendrá lugar la primera visita guiada a la Sala dos Naufraxios e da Historia Marítima de Camelle, una actividad que se repetirá a las 17.00 horas. Los recorridos permitirán acercarse a los episodios y testimonios que forman parte del patrimonio marítimo de la localidad, con especial atención a los naufragios y a la vida vinculada al mar.
Uno de los encuentros centrales llegará a las 18.00 horas, cuando la Sala dos Naufraxios acogerá un coloquio con patrones de Camelle. La conversación permitirá compartir experiencias y recuerdos de quienes han desarrollado su vida profesional en el mar, contribuyendo a conservar una memoria colectiva que forma parte de la identidad de la localidad.
La quinta edición de la ‘Mare de Invernía’ está organizada por la asociación cultural Naufraxios Galegos y cuenta con la colaboración del Concello de Camariñas, la asociación cultural A Folja da Faneca y la asociación cultural Mar dEvalado.