Cartel anunciador del acto de este martes Cedida

El grupo de Acción Feminista del BNG da Costa da Morte programa para este martes 24 de noviembre a las 17.30 horas, un acto en la capital camariñana que consistirá en una ofrenda floral en memoria de todas las víctimas de la violencia de género y la lectura de un manifiesto.

La acción reivindicativa se llevará a cabo junto a la Estatua da Muller (frente a la Casa da Pedra) y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

El colectivo organizador anima a la ciudadanía a secundar la convocatoria, a la vez que incide en la importancia de seguir reivindicando una sociedad libre de violencias machistas y en la que se respete la libertad de las mujeres.