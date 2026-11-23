Camariñas
Camariñas acoge este martes una ofrenda florar en memoria de todas las víctimas de violencia de género
El acto está promovido por el grupo de Acción Feminista del BNG da Costa da Morte y se encuadra dentro de las actividades del 25N
El grupo de Acción Feminista del BNG da Costa da Morte programa para este martes 24 de noviembre a las 17.30 horas, un acto en la capital camariñana que consistirá en una ofrenda floral en memoria de todas las víctimas de la violencia de género y la lectura de un manifiesto.
La acción reivindicativa se llevará a cabo junto a la Estatua da Muller (frente a la Casa da Pedra) y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.
El colectivo organizador anima a la ciudadanía a secundar la convocatoria, a la vez que incide en la importancia de seguir reivindicando una sociedad libre de violencias machistas y en la que se respete la libertad de las mujeres.