La ofrenda floral en memoria de todas las víctimas de violencia de género se llevó a cabo junto a la Estatua da Muller, en Camariñas Cedida

El grupo Acción Feminista del BNG Costa da Morte promovió el acto celebrado este martes 24 de noviembre en Camariñas con motivo de la conmemoración del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la movilización participaron alrededor de una quincena de mujeres, que llevaron a cabo una ofrenda floral junto a la Estatua da Muller en memoria de todas las víctimas de la violencia de género, además de proceder a la lectura de un manifiesto reivindicativo.

Entre las asistentes figuró Ana Pasantes, número 8 de la candidatura del BNG al Congreso por A Coruña, a la que acompañaron otras representantes nacionalistas de la comarca.

Ponteceso

Por otra parte, entre la movilizaciones previstas para este miércoles en la comarca con motivo de la celebración del 25N figura la convocada por el Colectivo Feminista Feminismo en Pé, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Praza do Recheo de Ponteceso.