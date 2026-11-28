Vehículo policial en el puerto de Camariñas Cedida

Efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil de A Coruña, junto con agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Corcubión, han procedido a la detención de tres personas, todas ellas vecinas de Camariñas, como presuntas autoras de varios delitos de falsedad en documento público.

De este forma, se puso fin a un operativo enmarcado en la lucha contra la pesca furtiva. En concreto, los hechos guardan relación con presuntas irregularidades en la documentación oficial vinculada al registro de la actividad pesquera, así como al transporte y comercialización de capturas.

Por este motivo, los guardias civiles atribuyen a los implicados la supuesta comisión de diversos ilícitos documentales para eludir los controles del sector de vigilancia pesquera. Como resultado de este servicio, la fase de detenciones se llevó a cabo de manera escalonada durante el presente mes de noviembre.

Así, en una primera intervención practicada el pasado día 12, agentes del SEPRONA de Corcubión detuvieron a dos de los presuntos autores; y posteriormente, el día 21, se materializó el arresto del tercer implicado.

Por todo ello, se han instruido las correspondientes diligencias penales, que han sido remitidas a la Sección Única del Tribunal de Instancia de Instrucción de Guardia de Corcubión (A Coruña).