El portavoz del BNG de Camariña, Xurxo Rodríguez Cedida

En el pleno ordinario que el pasado viernes celebró la corporación municipal de Camariñas salió adelante una moción presentada por el BNG en la que proponía instar la Diputación de A Coruña a reparar el mal estado de la carretera DP-1601 a su paso por el núcleo urbano de Camalle, pidiendo para ello que se incluyese la actuación en algún plan de obras provincial.

Al detalle la propuesta nacionalista demandaba que se procediese a la reparación integral del firme, al acondicionamiento de las aceras, a la actualización de la red de servicios, a la instalación de pasos de peatones y señalización tanto horizontal como vertical, y a la instalación de barreras de seguridad y señalización en los laterales del vial.

El portavoz de la formación puso también sobre la mesa el mal estado que presenta la rúa Grixa, en Ponte do Porto, y pidió al grupo de gobierno que tomase cartas en el asunto. De igual forma, en ruegos y preguntas pidió el arreglo de la rúa Gándara, la elaboración de un proyecto para dotar de cubierta al parque infantil de Camelle y que se habilite la Casa do Mar para que los escolares del CEIP de Camelle puedan realizar gimnasia en sus instalaciones u pasar allí los recreos.