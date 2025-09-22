La Muiñada de Vimianzo festeja su décimo aniversario con dos días de celebraciones

Ángel Mourelle, de Paracetafolk; Nieves Lema, Mónica Rodríguez, Manuel Rial, Rosa Blanco y Pablo CastroCedida

La Muiñada de Vimianzo quiere festejar su décimo aniversario ampliando el festival a dos días, que serán el viernes 17 y el sábado 18 de octubre, con la música y el baile tradicional como grandes protagonistas. Este lunes se presentó el cartel en el Muíño da Agra, el lugar donde comenzaba la fiesta en 2015 y el principal escenario desde entonces.

Una ruta de senderismo teatral, foliada, conciertos, gastronomía tradicional, juegos, el campeonato de ‘debullada de millo’, visitas teatralizadas y obradoiros completan el programa.

Como “unha noite non é nada”, recordaba Manuel Rial desde la organización en alusión al popular canto, el festival se amplía a la noche del viernes con dos conciertos: Paracetafolk, grupo de la Costa da Morte reconocido como mejor banda emergente en los Premios Martín Códax; y Benofán, que llegan desde Teo. Serán en la zona de Muíño da Agra, con entrada gratuita.

El sábado comienza con una ruta teatral por San Fins, a cargo de David Roget, para la que es necesario inscribirse en cherinkas.org. Al mediodía la fiesta se traslada al Muíño da Gándara, con una sesión vermú a cargo del grupo Bouba, de las pandereteiras de Tordoia. Por la tarde la actividad volverá al Muíño da Agra con dos palcos diferenciados, el Tarabelo, con entrada libre, y el de Maquía, con entrada de pago por la noche.

"A nosa esencia"

A partir de las 17.00 horas empiezan los Xogos do Millo, una exposición retrospectiva fotográfica de los 10 años de Muiñada y visitas teatralizadas para revivir las ‘muiñadas’ de antaño. También habrá un obradoiro de baile a cargo de Pablo Castro, que mostrará una pieza de la parroquia de Carantoña, y el campeonato para desgranar las espigas de maíz.

La música comienza a las 19.00 horas, con una Foliada a la que se sumarán diferentes grupos de música tradicional. Al mismo tiempo se servirán ‘filloas á pedra’ y la cena tradicional con opción vegana, en la que este año se recuperan las ‘papas de millo’.

A las 22.00 horas la fiesta se traslada al Palco da Maquía, con una noche de conciertos. “Será unha Muiñada especial, na que por primeira vez reunimos unha selección de música de raíz dos pobos do noroeste ibérico” explicó Manuel Rial, de la AC Cherinkas, organizadora de la fiesta. La música llegará desde Portugal con Sebastião Antunes; el grupo Ringorrango, de Zamora, con la voz como principal instrumento acompañada de percusión pura; seguirá un clásico de la música tradicional gallega, la Banda das Crechas ( Santiago) y cierra el festival Omiri, el proyecto del lisboeta Vasco Ribeira Cascais que reinventa la tradición con recogidas de video manipuladas.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeció “o intenso labor realizado por Cherinkas por facer posible que, unha década despois, a Muiñada de Vimianzo siga gañando fieis seguidores. É unha festa moi nosa e que representa a nosa esencia, polo que é todo un orgullo”. Las entradas para la sesión vermú y los conciertos del Palco Maquía están a la venta en woutick.es.