El espectáculo ‘Na cerna do son’ promete un viaje artístico con homenaje a la tradición gallega

Presentación del espectáculo 'Na cerna do son' en el Concello vimiancésCEDIDA

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, junto a la concelleira de Turismo, Beatriz Pazos, ha presentado este viernes el espectáculo ‘Na cerna do son’, una actuación en la que se fusiona danza, música y poesía bajo un mismo hilo conductor: la tradición gallega y la emigración.

En el acto también ha estado presente el elenco, compuesto por el bailarín Ricardo Fernández; el narrador Luís Iglesia; la voz, Paty Lesta; el cajón, Carlos Barral; el director musical y piano Cristian Leggiero; y el director artístico Iván Villar, que hicieron la residencia artística en el Auditorio vimiancés y unen su talento para dar vida a una propuesta singular e innovadora.

Durante la presentación, los artistas han explicado que la palabra ‘cerna’ en gallego designa la parte más interior de la madera, así como el corazón de las cosas. Y precisamente es ese núcleo vital el que buscan transmitir con el espectáculo.

Asimismo, la regidora vimiancesa ha destacado la apuesta del Concello por “apoyar proyectos culturales que ponen en valor nuestra cultura y que conectan con la identidad gallega” y animó al público a acercarse para “disfrutar de esta pieza única que, de seguro, va a gustar mucho”.

La representación verá la luz este sábado, a las 20.30 horas en el Auditorio de Vimianzo, enmarcada en la programación cultural de otoño del Concello. Las entradas tienen un precio general de 5 euros y reducido de 2,50 euros, y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Woutick.es o en el despacho de billetes de la Casa da Cultura.

A través de la danza, la poesía y la música en directo del cajón flamenco, piano de cola y de la voz, el espectáculo promete al público un viaje “multiARTErial” que comienza en Galicia, recorre Latinoamérica y regresa de nuevo a la tierra, rindiendo homenaje a las personas que tuvieron que emigrar en busca de una vida mejor.

Por otro lado, las canciones que forman parte de la propuesta han sido adaptadas expresamente para este proyecto, ofreciendo una nueva mirada sobre la música tradicional gallega. En él conviven elementos de jazz, latinos, del funky o de la balada, a la vez que se recuperan cantos de trabajo, alalás, jotas, canciones tradicionales sin autoría reconocida, piezas que hablan de la emigración y composiciones latinoamericanas como tangos, boleros o salsa.