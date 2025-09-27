Mi cuenta

Vimianzo

Investigan el hallazgo de un paquete de cocaína en una finca en Vimianzo

La Guardia Civil de A Coruña tiene abierta una investigación para esclarecer el hallazgo

Agencias
27/09/2025 16:23
La Guardia Civil investiga el hallazgo de la droga en Vimianzo

La Guardia Civil de A Coruña tiene abierta una investigación para esclarecer el hallazgo de un paquete de cocaína en un terreno cercano a una carretera en Cereixo, Vimianzo.

Según han informado fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, fue un particular el que localizó el paquete y alertó a los agentes, que se personaron en el lugar para recogerlo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

