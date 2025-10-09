UCIN denuncia la “precariedad” de la sanidad pública en la Costa da Morte
La formación pide más dotación de personal y que se cubran todas las bajas existentes
La Unión de Cidadáns Independentes (UCIN) Galicia, a través de su coordinador autonómico, José Luis Calo, denuncia el “estado de precariedade crecente que sofre a sanidade pública na Costa da Morte”, situación que califica también de “insostible e indignante” para la ciudadanía de esta comarca.
La formación asegura que los centros de salud de municipios como Cee, Vimianzo, Muxía o Corcubión sufren una escasez “alarmante” de personal médico, con plazas de facultativos sin cubrir durante meses y con listas de espera que superan los 45 días para consultas básicas.
“Non estamos falando de cuestións menores. Hai veciños e veciñas que teñen que desprazarse máis de 40 kilómetros para ser atendidos, e mesmo así non reciben unha atención digna. Isto é un abandono institucional”, afirma José Luis Calo.
El coordinador de UCIN Galicia señala además que la situación se agrava con la falta de pediatras, con la cobertura deficiente en las urgencias y con la ausencia de medios técnicos en los PACs, “o que obriga a derivación de moitos casos a hospitais comarcais ou da área sanitaria da Coruña, colapsando tamén eses servizos”.
Demandas
Desde UCIN Galicia se exige a la Consellería de Sanidade medidas como un plan urgente de dotación de personal para toda el área sanitaria de la Costa da Morte; la cobertura inmediata de las plazas vacantes en atención primaria y urgencias; la mejora de los recursos técnicos y materiales en los centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC); y la creación de una mesa de diálogo con vecinos y colectivos profesionales.
“A Costa da Morte non é unha zona de segunda. A sanidade pública é un dereito fundamental, non un luxo. Dende UCIN Galicia ímonos deixar a pel para que a voz da xente sexa escoitada”, añade Calo