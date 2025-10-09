Mi cuenta

Vimianzo

Vimianzo adquiere un camión grúa con ayuda del fondo de Compensación Ambiental

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acudió al acto de recepción de la maquinaria

Redacción
09/10/2025 18:04
Belén do Campo asistió al acto de recepción de la maquinaria
Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, participó ayer en la recepción por parte del Concello de Vimianzo de un camión grúa y de una minicargadora de oruga adquiridos gracias a una ayuda de la Xunta de 130.000 euros, concedida con cargo al Fondo de Compensación Ambiental. 

El camión grúa dada la capacidad de su volquete facilita el traslado de elementos pesados para la reforestación, y permitirá transportar materiales sin necesidad de múltiples viajes, reduciendo las emisiones de CO2 y la alteración de hábitats sensibles. 

La minicargadora de oruga tiene ruedas de goma de forma que ocasiona un menor impacto en el suelo en comparación con otras equipos pesados, lo que protege la vegetación. 

Además, es ideal para abrir senderos ecológicos sin dañar la flora circundante, restaurar terrenos degradados o realizar movimientos de tierra controlados para evitar erosión. 

Dados sus complementos, como una desbrozadora, cazo cargador y cucharón barredor es posible la eliminación de vegetación seca y matorrales en zona de riesgo, reduciendo la posibilidad de incendios forestales y favoreciendo la regeneración natural. 

También se contribuye al mantenimiento de hábitats y prevención de plagas que afectan a la biodiversidad. 

“Dispor de maquinaria moderna e adaptada é esencial para que os concellos poidan actuar con eficacia na protección do entorno natural”, declaró Belén do Campo durante el acto de entrega.

