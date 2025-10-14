Vimianzo celebrará el Día de la Biblioteca con actividades para fomentar la lectura infantil

Cartel de la Semana da Biblioteca Municipal de Vimianzo 2025 CEDIDO

El Concello conmemora la Semana de la Biblioteca Municipal de Vimianzo con una programación especial dirigida a los más pequeños de los centros educativos, con el objetivo de fomentar la lectura y la creatividad. Las actividades, que tendrán lugar los días 22 y 24 de octubre, se enmarcan en la celebración del Día de la Biblioteca y están subvencionadas por el programa de animación a la lectura ‘Ler conta moito’ de la Xunta.

El miércoles 22 de octubre, a las 10.30 horas, será el turno de Pakolas con el espectáculo musical ‘A Ramona pequena vai á lúa’, dirigido al alumnado de Educación Infantil del CEIP San Vicenzo y de la E.E.I. de Carantoña.

El viernes día 24, a la misma hora, la magia tomará el relevo de la mano de Dani García, que presenta ‘Maxia entre liñas’. Esta actividad está dirigida al alumnado de Primaria del CEIP San Vicenzo.