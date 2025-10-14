Mi cuenta

Vimianzo

Vimianzo celebrará el Día de la Biblioteca con actividades para fomentar la lectura infantil

Tendrán lugar los días 22 y 24 de octubre

Natalia Serrano
14/10/2025 19:20
Cartel de la Semana da Biblioteca Municipal de Vimianzo 2025
CEDIDO

El Concello conmemora la Semana de la Biblioteca Municipal de Vimianzo con una programación especial dirigida a los más pequeños de los centros educativos, con el objetivo de fomentar la lectura y la creatividad. Las actividades, que tendrán lugar los días 22 y 24 de octubre, se enmarcan en la celebración del Día de la Biblioteca y están subvencionadas por el programa de animación a la lectura ‘Ler conta moito’ de la Xunta.

El miércoles 22 de octubre, a las 10.30 horas, será el turno de Pakolas con el espectáculo musical ‘A Ramona pequena vai á lúa’, dirigido al alumnado de Educación Infantil del CEIP San Vicenzo y de la E.E.I. de Carantoña.

El viernes día 24, a la misma hora, la magia tomará el relevo de la mano de Dani García, que presenta ‘Maxia entre liñas’. Esta actividad está dirigida al alumnado de Primaria del CEIP San Vicenzo.

