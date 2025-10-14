Mi cuenta

Vimianzo

Vimianzo revivirá la valentía de un gesto histórico con el monólogo ‘Brazaletes’

El preestreno tendrá lugar el próximo viernes en la Casa da Cultura vimiancesa

Natalia Serrano
14/10/2025 22:15
Cartel de la presentación de 'Brazaletes' en Vimianzo
Cartel de la presentación de 'Brazaletes'
CEDIDO

Amorodio Teatro recupera 50 años después un acto simbólico ocurrido el 28 de septiembre de 1975, en los Campos de Deportes de El Sardinero. El Racing de Santander se enfrentaba al Elche en un partido que parecía rutinario. Sin embargo, un gesto cambió el silencio de la grada: Aitor Agirre y Sergio Manzanera lucieron discretos cordones negros a modo de brazaletes en sus mangas, una valiente protesta contra los últimos fusilamientos del franquismo. 

‘Brazaletes’ es un monólogo que convierte el fútbol en escenario de resistencia. Javier Castiñeira da vida a figuras históricas que usaron el balón para defender la libertad, desde Bebel García, fusilado en 1936, hasta Sócrates, icono del Corinthians. 

Bajo la dirección de Santiago Cortegoso y el texto de Ernesto Is, la obra cuestiona también la corrupción, el machismo y el capitalismo que rodean al deporte rey. 

Por su parte, la compañía estrena ‘Brazaletes’ tras consolidarse con proyectos premiados como ‘A nai’. El preestreno tendrá lugar el próximo viernes en la Casa da Cultura de Vimianzo, con la presencia de Sergio Manzanera, protagonista del gesto histórico que inspira la obra.

