Vimianzo inaugura la reforma del campo de fútbol tras invertir en el mismo más de 500.000 euros

Foto de familia de los asistentes al acto de inauguración Cedida

El Concello de Vimianzo procedió este sábado a la inauguración de las obras de remodelación del campo de fútbol, que pasa a denominarse Municipal Irmandiño después de la consulta popular realizada al efecto desde el Ayuntamiento.

Al acto inaugural no pudo asistir finalmente el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, con lo que la representación de la Administración provincial corrió a cargo del responsable del área de deportes, Antonio Leira y del portavoz del propio Gobierno provincial, Bernardo Fernández.

También estuvieron presentes miembros de la corporación municipal, con la alcaldesa, Mónica Rodríguez, al frente; además de directivos de los dos clubes que utilizan las instalaciones, el Soneira y el Baíñas.

Los presidentes de ambos clubes fueron precisamente los encargados de de descubrir la nueva estructura metálica exterior con la silueta del Concello y el nuevo nombre del recinto, ‘Campo Irmandiño’.

La remodelación permitió renovar por completo el campo de fútbol, mejorando de forma considerable las condiciones de juego para los deportistas, así como los servicios complementarios.

Entre las actuaciones realizadas destacan el relevo del césped artificial por uno nuevo de última generación, que cuenta con una subbase elástica prefabricada; la modernización del sistema de riego y drenaje; la instalación de nuevas barandillas perimetrales, porterías de fútbol-7 y redes recoge-balones; así como la reforma y ampliación de la cantina municipal, que cuenta ahora con una cubierta a un agua, cierre acristalado y aseos renovados.

Las mejoras implicaron un desembolso de más de 500.000 euros, que fue sufragado en un 70% por la Diputación de A Coruña, corriendo el 30% restante a cargo de las arcas municipales.

Intervenciones y saque de honor

La alcaldesa y Antonio Leira se encargaron de descubrir la placa conmemorativa.

En el turno de intervenciones Mónica Rodríguez aseguró que : “hoxe é un día moi especial para o deporte vimiancés. Presumimos de inaugurar unha instalación moderna, accesible e segura, pensada para dar o mellor servizo aos nosos clubs”.

En relación a la denominación que pasará a llevar en lo sucesivo apuntó que “representa o orgullo da nosa historia e identifícanos como concello. Cada vez que os xogadores entren neste campo levarán consigo un anaco da nosa identidade”.

Por su parte, Bernardo Fernández incidió en que “proxectos coma este demostran o valor da cooperación institucional. Cando a Deputación e os concellos traballan da man, conseguimos dotar á veciñanza de instalacións modernas e de calidade, que melloran o seu día a día e fomentan o deporte de base”.

Sobre el particular también insistió Antonio Leira al reivindicar “a importancia de que as administracións sumen esforzos para obter resultados como este, que permite que os rapaces da comarca dispoñan dun terreo de xogo de primeira categoría”.

Entre los asistentes también figuraba el ex jugador del Deportivo y actual entrenador del Fabril, Manuel Pablo, que fue el primero en saltar al nuevo césped para realizar el saque de honor.

Seguidamente se dio paso a la disputa de una serie de partidos oficiales de las categorías base del Soneira, tanto de fútbol 8 como de fútbol 11, encuentros que fueron presenciado por un buen número de aficionados que no quisieron perderse el acto de inauguración del nuevo ‘Campo Irmandiño’ de Vimianzo.