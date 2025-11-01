El BNG vimiancés propone la creación de un centro de día para mayores dependientes

El portavoz del BNG de Vimianzo, Benxamín Queiro Cedida

El BNG de Vimianzo solicitó la convocatoria de una junta de portavoces con el objetivo de preparar las comisiones previas al pleno en el que se debatirán los presupuestos municipales de 2026. La formación plantea incluir entre las prioridades la creación de un centro de día de atención a mayores dependientes, una infraestructura que consideran necesaria para atender a las familias locales.

El portavoz Benxamín Queiro afirmó que desde la formación nacionalista buscarán el consenso de todos los grupos de la corporación para impulsar este servicio, además de otras inversiones que incluyen la Casa da Xuventude, la ampliación de la red de saneamiento en las parroquias de Serramo y Bamiro, y la mejora de la pista de Ogas. Desde el BNG insistieron también en la necesidad de cumplir los compromisos presupuestarios aprobados en plenos anteriores.

En este sentido, los nacionalistas acusan al gobierno local de “despilfarro e mala xestión, pois non foi quen de executar todos as obras e investimentos aprobados nos anteriores orzamentos, a pesar de contar durante dous anos consecutivos cos orzamentos máis elevados da súa historia”.