Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

Vimianzo finaliza las obras de mejora de los accesos al muíño das Mareas de Cereixo

La actuación supuso una inversión superior a los 195.000 euros financiados con una ayuda del GALP

Redacción
01/11/2025 22:33
Representantes municipales del Concello de Vimianzo en la recepción de las obras del Muíño das mareas de Cereixo
Representantes municipales del Concello de Vimianzo en la recepción de las obras del Muíño das mareas de Cereixo
Cedida

El Concello de Vimianzo finalizó las obras de pavimentación y acondicionamiento del acceso al muíño das mareas de Cereixo, también conocido como el muíño da Arcea, situado al final de la ría de Camariñas y con vistas a la isla del Forno do Sapo. Se trata de un espacio de gran valor histórico, natural y patrimonial que ha sido objeto de una actuación destinada a mejorar la accesibilidad y reforzar su atractivo turístico y cultural. 

La intervención se financió a través de una ayuda de la Consellería do Mar para las Estrategias de Desarrollo Local Participativo aprobadas por el GALP Costa da Morte y contó con una inversión de 195.470 euros. Los trabajos consistieron en la pavimentación del camino de acceso desde la carretera provincial DP-1603 hasta el molino, que hasta ahora presentaba un firme irregular. 

El nuevo recorrido cuenta con una superficie única de uso peatonal en hormigón lavado con áridos naturales y granito gris para la delimitación, además de adoquín en las zonas de estancia y en el entronque con la carretera. La actuación incluyó también la instalación de nuevo mobiliario urbano y un sistema de iluminación homogénea, además del acondicionamiento de un área de descanso desde la que se pueden contemplar las vistas a la ría y a la isla del Forno do Sapo. 

Con ello, se busca poner en valor la relación de Cereixo con el mar y potenciar el valor paisajístico del entorno. Durante la recepción de las obras, la alcaldesa Mónica Rodríguez y el concejal de Obras Miguel Ángel Pérez destacaron que esta intervención supone un paso más en la puesta en valor del patrimonio municipal y en la mejora del acceso a uno de los enclaves más característicos del municipio vimiancés. 

Te puede interesar

El ideal gallego

A Laracha impulsa una amplia programación para celebrar el 25N
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en una actividad con los más jóvenes en la edición del año pasado

Expertos de toda España debatirán en Galicia sobre la ciberseguridad global
Redacción
Marru, máximo goleador del Bergan con seis tantos, se prepara para dar un pase ante el Burgos Promesas

El Bergan recibe al Langreo, un duelo abierto y exigente
Laura Rodríguez
El Sofán se mostró muy superior al Sigüeiro

El Sofán se mide al San Tirso, el Dumbría viaja a Puebla y el Paiosaco a Negreira
Laura Rodríguez