Vimianzo finaliza las obras de mejora de los accesos al muíño das Mareas de Cereixo

El Concello de Vimianzo finalizó las obras de pavimentación y acondicionamiento del acceso al muíño das mareas de Cereixo, también conocido como el muíño da Arcea, situado al final de la ría de Camariñas y con vistas a la isla del Forno do Sapo. Se trata de un espacio de gran valor histórico, natural y patrimonial que ha sido objeto de una actuación destinada a mejorar la accesibilidad y reforzar su atractivo turístico y cultural.

La intervención se financió a través de una ayuda de la Consellería do Mar para las Estrategias de Desarrollo Local Participativo aprobadas por el GALP Costa da Morte y contó con una inversión de 195.470 euros. Los trabajos consistieron en la pavimentación del camino de acceso desde la carretera provincial DP-1603 hasta el molino, que hasta ahora presentaba un firme irregular.

El nuevo recorrido cuenta con una superficie única de uso peatonal en hormigón lavado con áridos naturales y granito gris para la delimitación, además de adoquín en las zonas de estancia y en el entronque con la carretera. La actuación incluyó también la instalación de nuevo mobiliario urbano y un sistema de iluminación homogénea, además del acondicionamiento de un área de descanso desde la que se pueden contemplar las vistas a la ría y a la isla del Forno do Sapo.

Con ello, se busca poner en valor la relación de Cereixo con el mar y potenciar el valor paisajístico del entorno. Durante la recepción de las obras, la alcaldesa Mónica Rodríguez y el concejal de Obras Miguel Ángel Pérez destacaron que esta intervención supone un paso más en la puesta en valor del patrimonio municipal y en la mejora del acceso a uno de los enclaves más característicos del municipio vimiancés.