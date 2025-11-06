El tercer Foro Atlántico analiza en Vimianzo la evolución de los polígonos

Mesa inaugural del Foro Atlántico Empresarial de Vimianzo Cedida

Vimianzo acogió en la Casa da Cultura la tercera edición del Foro Atlántico Empresarial, una convocatoria promovida por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) en colaboración con el Concello de Vimianzo. La jornada se organizó como un espacio de trabajo sobre la evolución de los parques empresariales y su papel en la implantación de proyectos industriales y de servicios.

El programa reunió a responsables públicos, personal técnico y representantes de empresas con el objetivo de revisar procedimientos, exponer experiencias y detallar los instrumentos de apoyo disponibles para iniciativas que se desarrollan en suelo industrial. La apertura corrió a cargo de la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; la diputada de Industria y Empleo de la Diputación da Coruña, Rosa Ana García; la gerente de SEA, Beatriz Sestayo; y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

En su intervención de bienvenida, la regidora agradeció la asistencia y situó la cita dentro de un calendario de trabajo orientado al conocimiento de las herramientas asociadas a los polígonos. Rodríguez agradeció a todas las personas que se han implicado en la organización del foro, destacando que “detrás del hai moito traballo e estamos encantados de que Vimianzo fora escollido de novo para a súa celebración”. La alcaldesa definió el encuentro como “unha oportunidade única” para conocer “as posibilidades, as vantaxes ou as axudas dispoñibles para asentarse nos polígonos”.

Desde la Diputación da Coruña, la responsable del área de Industria y Empleo enmarcó el foro en una dinámica de cooperación entre administraciones y agentes económicos. “Nos convoca arredor dun obxectivo común: seguir impulsando o desenvolvemento sostible e equilibrado da nosa provincia, promovendo o diálogo e a cooperación entre institucións, empresas e sociedade civil”. En la mesa de apertura también intervino la gerente de SEA, que centró su intervención en el papel informativo y divulgativo del formato y en la continuidad de la colaboración con Vimianzo.

Sestayo agradeció a “todas as persoas que participan no Foro de SEA, favorecendo un espazo de información, diálogo, construción do mundo da empresa, o emprendemento e a creación de emprego”. En especial destacó el papel de la alcaldesa de Vimianzo “pola súa colaboración constante ao longo de todos estes anos”. Por otro lado, Sestayo incidió “na importancia das políticas de promoción de riqueza e emprego como un soporte fundamental para fixar poboación en lugares como Vimianzo”.

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, abrió su intervención con una referencia a los programas de financiación en vigor y a su distribución entre las pequeñas y medianas empresas. Hizo hincapié en el “compromiso firme do Goberno de España co impulso da economía galega e o apoio real ás pequenas e medianas empresas, que son o motor do noso tecido produtivo”. En este sentido, Abalde aportó cifras de ejecución del Plan de Recuperación en Galicia y detalló la participación de las pymes en el conjunto de beneficiarios. “O 42% deses beneficiarios son pemes, o que reflicte unha distribución equitativa e próxima dos recursos públicos”, explicó.

Añadió la importancia de que tiene que “todas as entidades, desde empresas ata concellos ou fundacións, teñan acceso a estas axudas, contribuíndo a un reparto equilibrado e diversificado dos fondos europeos”.

Programa

Tras las intervenciones de bienvenida, el programa se articuló en mesas temáticas. La primera se centró en los parques empresariales como infraestructuras especializadas. Profesionales jurídicos de SEA, Antonio Quintela y José Rey Hermida, expusieron el marco legal que acompaña a los procesos de implantación, con referencias a licencias, seguridad jurídica y requisitos de instalación.

El formato permitió repasar la evolución de estos espacios y su uso por parte de compañías de distintos tamaños, con atención a los procedimientos previos y a la documentación necesaria en cada fase. La segunda mesa se dedicó a los incentivos públicos y a los programas de ayuda para empresas y emprendimientos. Intervinieron representantes del Igape, del Programa de Emprego Local de la Diputación da Coruña, del GALP Costa da Morte y del GDR Costa da Morte. En este bloque se describieron convocatorias en vigor y líneas de apoyo destinadas a inversión, empleo y proyectos vinculados a sectores productivos implantados en parques empresariales.

La sesión sirvió para ordenar información sobre plazos, modalidades de acceso y compatibilidades entre distintas líneas, con el objetivo de facilitar el recorrido administrativo de las iniciativas que se encuentran en fase de planificación o de ampliación. El tercer bloque temático se orientó al acceso a financiación desde el sistema bancario y a herramientas mercantiles. Participaron responsables de Abanca y Banco Sabadell, junto a un especialista en mercantil y mercado de capitales del despacho Ejaso.

En esta mesa redonda se expusieron fórmulas de financiación para proyectos que se ubican en polígonos y opciones habituales para escalados de capacidad productiva o modernización de procesos. La mesa abordó también el papel de las entidades en la puesta en marcha de inversiones y las vías que conectan la planificación empresarial con los instrumentos financieros disponibles.

La cuarta parte del programa reunió testimonios de compañías asentadas en el parque empresarial de Vimianzo. Responsables de Gerca Acero y Metal, Gambaru Power y Norgalicia Formigón describieron su implantación, señalaron procesos internos asociados al crecimiento de actividad e identificaron elementos de su día a día vinculados a operar en un entorno común. Los ponentes expusieron trayectorias y explicaron la manera en que han utilizado recursos del parque y de su ámbito de relación.

El cierre corrió a cargo de la profesora Belén Trigo, doctora en Derecho Civil y PPL de la Universidade de Santiago de Compostela. Su conferencia se centró en los efectos del denominado invierno demográfico, en la relación entre población y estructura económica, en la reconfiguración de servicios y en la llamada economía de la longevidad.