La borrasca Claudia deja vientos de 115 kilómetros por hora en Vimianzo

Vimianzo Archivo

La borrasca Claudia que azota Galicia este martes deja ráfagas de viento con máximas de 114,6 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo.

Por encima de 100 kilómetros por hora también se registran vientos en Viveiro (Lugo), con 105 kilómetros por hora, y Cedeira (A Coruña), con 100 kilómetros por hora.

La máxima de lluvia acumulada se produce en Ponte Caldelas (Ourense), con 17 litros por metro cuadrado.

Una alerta amarilla está activa este martes en gran parte de Galicia por vientos y lluvias fuertes. También hay una alerta naranja en el mar, con olas de más de 6 metros en las boyas de Sisargas y cabo Silleiro en la mañana de este 11 de noviembre.

No obstante, las temperaturas son suaves en esta jornada de alertas, con máximas de casi 19 grados en Ribadeo (Lugo), a las 8,20 horas de la mañana.

Los vientos con intensidades fuertes de componente sur --podrán llegar a ser de hasta 74 kilómetros por hora-- pondrán este martes, 11 de noviembre, en aviso a cuatro comunidades del norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra estarán en aviso amarillo por fuertes vientos. Además, los fenómenos costeros podrán en alerta naranja Galicia, que además tiene aviso amarillo por lluvia.