Vimianzo

Investigada en Vimianzo por robar dinero y joyas en la casa en la que trabajaba

Ep
14/11/2025 11:07
Imagen de archivo de elementos requisados por las fuerzas de seguridad tras un robo
Archivo El ideal Gallego

La Guardia Civil investiga a una vecina de Vimianzo a la que atribuye el hurto de dos anillos de oro y 400 euros en efectivo en la vivienda en la que trabajaba como asistenta.

Detenidos dos vecinos de Fisterra por robos en casas de la Costa da Morte

Más información

Según ha informado la Comandancia, la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Ponteceso. Allí la víctima comunicó que alguien la había sustraído dos 'sellos' de oro valorados en mil euros cada uno, y 400 euros en efectivo.

Investigan a una vecina de Laxe como presunta autora de un delito de estafa y otro de hurto

Más información

Las pesquisas permitieron identificar a la supuesta autora de ese hurto, una vecina de Vimianzo que realizaba labores de asistencia en la vivienda de la persona denunciante. Los agentes lograron recuperar las joyas y devolverlas a sus legítimos propietarios.

