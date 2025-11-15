El Concello de Vimianzo involucra a los centros educativos y al comercio en su campaña del 25N

Una de las actividades del 25N en Vimianzo el pasado año Archivo

El Concello de Vimianzo presentó la campaña diseñada para el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la intención de implicar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género y de invitar a la población a “abrir os ollos” ante esta realidad.

La iniciativa parte de la concejalía de Igualdade y se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando además la colaboración de centros educativos y del comercio local para alcanzar a públicos de distintas edades. La campaña se centra en un proceso participativo en el que el alumnado de los centros educativos redactará mensajes simbólicos.

Cada estudiante escribirá una frase breve dirigida a una persona que pueda estar sufriendo violencia de género, con la intención de transmitir una llamada a la reflexión y a la necesidad de no permanecer inmóvil. Estas frases se introducirán en pequeñas bolsas acompañadas de una pulsera que representa el compromiso colectivo con la igualdad.

El propio 25 de noviembre, un grupo de estudiantes se desplazará a los 38 comercios adheridos para entregar estas bolsas y explicar el proceso de creación de los mensajes y el significado de la fecha. Posteriormente, los establecimientos repartirán las bolsas entre sus clientes, de manera que las frases elaboradas por los escolares circulen por distintos puntos del municipio.

La concejala de Igualdade, María José Pose, explicó que “queremos que esta campaña sirva para facer ver que a violencia de xénero é unha lacra coa que debemos acabar entre todas e todos, e para iso é preciso abrir os ollos e ser consciente de que vai moito máis aló dos golpes”. Añadió que “a implicación dos centros educativos e do comercio local demostra que, colaborando, podemos chegar a todas as idades e a moitos máis espazos”.