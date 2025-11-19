Un sendero ayuda a poner en valor el Muíño de Mareas de Cereixo y su entorno

Los asistentes a la inauguración posando ante la fachada de la iglesia parroquial de Santiago de Cereixo Cedida

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, inauguraron este miércoles el nuevo acceso al Muíño de Mareas, una actuación enmarcada en el proyecto ‘Mareas. Senda ao Muíño de Mareas de Cereixo e Mirador de Forno do Sapo’, financiado a través de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo del Galp Costa da Morte .

El acceso peatonal va a permitir mejorar la accesibilidad de forma segura al entorno, además de potenciar el valor turístico y cultural de Cereixo, la única localidad del municipio vimiancés enclavada en la ría de Camariñas.

La senda peatonal acondicionada con una ayuda de 157.000 euros concedida por la Consellería do Mar a través del Galp Costa da Morte, ha contribuido además a habilitar un espacio de observación paisajística y ambiental, además de crear un itinerario sostenible, accesible e integrador que conecta con el paseo ya existente.

El acto de inauguración empezó precisamente con un paseo por el sendero en el que las personas asistentes pudieron conocer una parte de la historia y del importante patrimonio de Cereixo, efectuando distintas paradas en las que se fueron explicando numerosas curiosidades sobre el lugar.

Al final del recorrido, en la iglesia de Santiago de Cereixo , se procedió a la proyección del video ‘As mulleres e o mar en Cereixo’, trabajo en el que se pone en valor el papel de las mujeres históricamente ligadas al mar en esta parroquia vimiancesa, dejando ver sus labores y su forma de vida.

A continuación, las representantes institucionales procedieron a la clausura del acto.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeció la colaboración de la Xunta y del Galp Costa da Morte y destacó la relevancia de las actuaciones acometidas: “Non teño ningunha dúbida de que suman valor a un espacio cun encanto e historia xa de por si única. Recuperamos o acceso, mellorarmos a seguridade e habilitamos un espazo de encontro que enriquece a experiencia de quen se achega a contemplar a illa do Forno do Sapo”, dijo.·

La delegada de la Xunta, por su parte, destacó también que la mejora “pon en valor un enclave de alto interese natural, cultural e etnográfico, reforzando a relación de Cereixo co mar e contribuíndo á difusión da súa riqueza ambiental e histórica”.

Belén do Campo apuntó asimismo que la senda servirá además como infraestructura de apoyo para actividades de educación ambiental, sensibilización sobre el cambio climático y promoción de la economía azul.

Dinamización social

Belén do Campo aludió igualmente a que el proyecto ‘Mareas’ incluyó, además de la mejora de la senda litoral, un conjunto de acciones de dinamización social y educativa.

Entre ellas destacó la ruta interpretada ‘Camiñando cara Cereixo’, varias actividades de reflexión colectiva sobre el territorio y el mar, la creación de una pieza audiovisual sobre las mujeres de Cereixo y su vínculo histórico con el mar, y la organización de un encuentro específico para visibilizar su papel en la economía familiar y en la preservación del patrimonio marinero, todas ellas ejecutadas a lo largo de los últimos meses.

“Cereixo non se pode comprender sen o traballo das súas mariscadoras, da artesanía do encaixe, das artesás do liño, das economías que combinaron mar e terra e da resiliencia fronte á emigración. Este proxecto permítenos recoñecer e transmitirlle ás novas xeracións esa contribución fundamental”, manifestó la delagada de la Xunta.

La representante del Gobierno gallego aludió al papel estratégico del Galp Costa da Morte y aseguró que el proyecto supone “un paso máis cara a unha Costa da Morte máis sostible, máis diversa economicamente e máis orgullosa do seu patrimonio mariñeiro”.

Al respecto, vaticinó que la senda será una herramienta que active “valor ambiental, cultural, educativo, turístico e social, e que reforza a identidade dun territorio que mira ao mar con responsabilidade e visión de futuro”.

Belén do Campo recordó por último que el pasado año se inauguró también el Miradoiro do Forno do Sapo, en la misma parroquia de cereixo, proyecto que también incluyó distintas acciones divulgativas.

La relación de Cereixo con el mar

La regidora, Mónica Rodríguez, fue la encargada de hacer una descripción pormenorizada de los trabajos realizados, explicando que consistieron en la pavimentación del camino de acceso desde la carretera provincial DP-1603 hasta el Muíño de Mareas, camino que hasta ahora presentaba un estado muy irregular dificultando el acceso al conjunto etnográfico.

La senda peatonal se realizó en hormigón lavado con áridos naturales y granito gris para su delimitación.

También se colocó adoquín en zonas delimitadas y en el entronque con la carretera provincial, logrando así la integración del itinerario en el entorno.

De igual forma, se instaló mobiliario e iluminación adecuada y uniforme a lo largo de toda la plataforma y se acondicionó una zona de estancia desde la que se pueden contemplar las hermosas vistas de la ría y la isla de Forno do Sapo, poniendo en valor el entorno y potenciando la estrecha relación de Cereixo con el mar.