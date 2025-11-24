Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

La Muiñada de Vimianzo participará en el Culturgal para mostrar su propuesta

El proyecto destaca como un referente de autogestión e innovación en los festivales gallegos

Redacción
24/11/2025 21:22
Una de las actividades de la Muiñada de Vimianzo

La Asociación Cultural Cherinkas, organizadora de la Muiñada de Vimianzo, participará el próximo viernes 28 de noviembre en el Culturgal (Pontevedra) para compartir su experiencia y visión sobre esta forma diferente de entender los festivales. 

La Muiñada fue seleccionada como una de las cuatro iniciativas clave —una por cada provincia gallega— para integrar la charla “Festivais como espazos de transformación”. 

El encuentro pone el foco en las nuevas generaciones que están reinventando la manera de hacer festivales: proyectos autogestionados, creados desde los márgenes del mercado y que apuestan firmemente por la diversidad, la identidad y la participación vecinal. 

Autogestión y patrimonio

La mesa, organizada por AC Músicas no Minho con el apoyo de la Deputación de Pontevedra, tendrá lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Contará con la participación de Manuel Rial, en representación de AC Cherinkas y de la Muiñada, y debatirá con Marta Álvarez, de la Foliada de Fonsagrada; Xacobo García, de O Ponte da Farruca de Laza; y Susi Álvarez, de A Ruada das Gotas de Ribadumia.La charla estará conducida por Eva Fernández, de Rebelico Revista. 

La Muiñada de Vimianzo es un proyecto que se celebra cada otoño en el Val de Vimianzo, articulado alrededor de los históricos muíños de las parroquias de Vimianzo y Cambeda, y combina la recuperación del patrimonio histórico e inmaterial con la dinamización social, el teatro, la música y el baile. 

El evento ofrece actividades para todos los públicos, desde rutas teatralizadas y visitas guiadas hasta juegos populares y talleres de artesanía y baile. 

Su singularidad reside en realizarse a pie de varios muíños del Val, reviviendo la tradición de las muiñadas, reuniones que se hacían mientras se esperaba el turno de la molienda. El pasado mes de octubre celebró su décima edición consolidándose como referente en Galicia. 

Te puede interesar

Vela en recuerdo a la víctimas la semana pasada en Malpica

La Costa da Morte se moviliza contra las violencias machistas
Redacción
El presidente del Casino, durante su intervención en el pleno

Carballo avanza de forma unánime hacia la protección del Casino
Redacción
Encarna Liñeiro (izquierda) y Sandra Ínsua observan el encaje

Un mapa de Galicia ilustrará el cartel de la Mostra do Encaixe
Redacción
Alumnado del CEIP A Cristina en su visita al Melga

El colegio A Cristina regresa al Melga
Redacción