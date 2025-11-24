La Muiñada de Vimianzo participará en el Culturgal para mostrar su propuesta

Una de las actividades de la Muiñada de Vimianzo

La Asociación Cultural Cherinkas, organizadora de la Muiñada de Vimianzo, participará el próximo viernes 28 de noviembre en el Culturgal (Pontevedra) para compartir su experiencia y visión sobre esta forma diferente de entender los festivales.

La Muiñada fue seleccionada como una de las cuatro iniciativas clave —una por cada provincia gallega— para integrar la charla “Festivais como espazos de transformación”.

El encuentro pone el foco en las nuevas generaciones que están reinventando la manera de hacer festivales: proyectos autogestionados, creados desde los márgenes del mercado y que apuestan firmemente por la diversidad, la identidad y la participación vecinal.

Autogestión y patrimonio

La mesa, organizada por AC Músicas no Minho con el apoyo de la Deputación de Pontevedra, tendrá lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Contará con la participación de Manuel Rial, en representación de AC Cherinkas y de la Muiñada, y debatirá con Marta Álvarez, de la Foliada de Fonsagrada; Xacobo García, de O Ponte da Farruca de Laza; y Susi Álvarez, de A Ruada das Gotas de Ribadumia.La charla estará conducida por Eva Fernández, de Rebelico Revista.

La Muiñada de Vimianzo es un proyecto que se celebra cada otoño en el Val de Vimianzo, articulado alrededor de los históricos muíños de las parroquias de Vimianzo y Cambeda, y combina la recuperación del patrimonio histórico e inmaterial con la dinamización social, el teatro, la música y el baile.

El evento ofrece actividades para todos los públicos, desde rutas teatralizadas y visitas guiadas hasta juegos populares y talleres de artesanía y baile.

Su singularidad reside en realizarse a pie de varios muíños del Val, reviviendo la tradición de las muiñadas, reuniones que se hacían mientras se esperaba el turno de la molienda. El pasado mes de octubre celebró su décima edición consolidándose como referente en Galicia.