El nuevo presupuesto del Concello de Vimianzo supera los 8,6 millones de euros

Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en Vimianzo Cedida

Vimianzo es el primer municipio de la comarca en aprobar los presupuestos del próximo año.

Las cuentas del 2026 salieron adelante en el pleno ordinario celebrado este miércoles por la corporación municipal y lo hicieron con la abstención de los representantes de la oposición, PP y BNG.

Ascienden a un total, tanto en su apartado de ingresos como de gastos, de 8.614.900 euros.

La partida más relevante, según aseguró la alcaldesa Mónica Rodríguez, es la asistencia social primaria, que alcanza los 2.183.007 euros, lo que representa el 25,3 % del presupuesto.

Los cálculos están pensados para hacer frente al Servicio de Axuda no Fogar (SAF), políticas de igualdad, programas de conciliación, ayudas a la natalidad, a la emergencia social, a familias con pocos recursos, etcétera.

“Trátase de programas que non son competencia dos concellos, pero que son necesarios e para nós imprescindibles e prioritarios”, manifestó la alcaldesa, a la vez que aseguraba que la inversión en este ámbito se ha duplicado en los últimos ejercicios.

Más del 30 % del total se destina a servicios públicos básicos fundamentales. Para obras y mantenimiento de infraestructuras viarias se reserva una partida de 804.870 euros (9,3 % del total); para la pavimentación de vías públicas y mantenimiento de caminos una de 300.965 euros (3,5 %); para alumbrado público, 374.853 euros (4,35 %); para la gestión y tratamiento de residuos, 764.500 euros (8,9 %); para el abastecimiento domiciliario de agua, 151.520 euros (1,7 %); para el alcantarillado, 65.000 euros.

Se incluye también la previsión para limpieza viaria, parques y jardines, para las que se consignan más 150.000 euros.

En lo tocante a fomento del empleo, se contempla una partida de 240.000 euros para generar nuevas oportunidades laborales con la continuidad durante nueve meses de la cuadrilla de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, y con el refuerzo de la patrulla verde que se dedica a limpiar tramos urbanos de los ríos y entornos naturales. También se reservan 3.000 euros para ayudas al sector del comercio y la hostelería.

Para la alcaldesa se trata de un presupuesto social “porque destina máis dun cuarto do total a servizos para as persoas”, y rural “porque inviste máis do 30% en servizos básicos”.

Promoción de la cultura

Cultura y festejos también recibirán una atención especial. Así, se destinarán 249.235 euros a promoción cultural; 229.522 a equipamientos culturales y museos; 186.500 a fiestas locales; 367.789 a apoyo al deporte y cuidado de instalaciones deportivas; 146.999 a la biblioteca, servicios educativos y apoyos escolar; 15.000 a un convenio de colaboración con la UNED, etcétera.