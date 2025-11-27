Críticas del BNG vimiancés a los presupuestos municipales por falta de inversión y proyecto

Benxamín Queiro, portavoz do BNG de Vimianzo Cedida

El BNG calificó de “presupuestos de despilfarro” las cuentas municipales aprobadas este miércoles, criticando la falta de proyecto estratégico e inversiones en vivienda, relevo generacional de las pymes y saneamientos, que representan solo el 5 % del total.

El portavoz municipal, Benxamín Queiro, valora positivamente que se atendieran sus demandas en Serramo y O Campo (Bamiro), pero lamentan la negativa de la alcaldesa a impulsar una Casa de la Juventud, un Centro de Día y el PXOM, así como la ausencia de medidas para reducir la factura de la basura y la caducidad del contrato de residuos urbanos, que provoca perjuicios a trabajadores y al servicio.