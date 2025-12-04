El BNG de Vimianzo denuncia un vertido de fecales en el río Vilar procedente de la red municipal

Estación de bombeo de Braña da Grixa, donde el BNG sitúa la anomalía Cedida

Los nacionalistas de Vimianzo denuncian un episodio de contaminación en el cauce del río Vilar que estaría provocado por un escape de la red municipal de saneamiento de agua.

La anomalía tiene su origen concretamente, según apuntan desde el BNG vimiancés, en la estación de bombeo de Braña da Grixa, y se traduciría en el vertido de fecales, restos de papeles y demás residuos del colector de evacuación.

La formación apunta también que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento del 112 tras lo que agentes del Seprona se desplazarían a la zona al objeto de elaborar el correspondiente informe, del que ya se habría dado traslado a Augas de Galicia.

Se trataría, afirman, del cuarto vertido de este tipo denunciado en los dos últimos años, por lo que para los nacionalistas “é intolerable o abandono e os contantes atentados que está sofrindo o río”.

Añaden al respecto que “estes constantes vertidos, sumados á falta de limpeza durante o verán, está tendo como cosecuencia que na actualidade a biodiversidade do río se atope nunha situación crítica”.

El BNG espera que el gobierno local tome medidas para corregir de manera definitiva esta situación.