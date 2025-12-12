Mi cuenta

Vimianzo

BNI Salitre alcanza el número uno del ránking nacional por quinto mes consecutivo

El equipo de empresarios de la Costa da Morte es una referencia a nivel nacional

Redacción
12/12/2025 20:18
Los miembros de Salitre celebran su tercer aniversario | cedida
Los miembros de Salitre celebran su tercer aniversario | cedida
El equipo de trabajo de empresarios de la Costa da Morte, BNI Salitre, ha logrado situarse en el puesto número uno del ranking BNI por quinto mes consecutivo, coincidiendo esta vez con su tercer aniversario, celebrado el pasado 15 de noviembre y al que asistieron más de 150 personas. También participaron varios alcaldes de la zona, entre ellos la regidora de Vimianzo, Mónica Rodríguez.

Salitre utiliza la metodología BNI para generar oportunidades de negocio entre sus 46 miembros. El equipo, liderado por Juan Carlos Otero, de la empresa Ferdoba, es ya un referente a nivel nacional y recibe visitas de otros grupos de España. 

Las máximas del grupo, que se reúne cada miércoles a las 6.30 de la mañana en el Restaurante Pastoriza de Vimianzo, son la transparencia, el compromiso, la integridad y, sobre todo, la actitud proactiva. 

Como en todo grupo BNI, tan solo se permite una empresa por sector. La filosofía se basa en ofrecer y ayudar a los demás miembros, generando negocio para recibir después el retorno del trabajo realizado. 

