Vimianzo

Noa Sampedro Soto gana el concurso infantil de postales navideñas de Vimianzo

El trabajo será utilizado por el Ayuntamiento como felicitación oficial de estas fiestas

Redacción
22/12/2025 21:40
Noa Sampedro mostrando su dibujo junto a su madre (d.) y a la alcaldesa, Mónica Rodríguez
Noa Sampedro mostrando su dibujo junto a su madre (d.) y a la alcaldesa, Mónica Rodríguez
El Concurso infantil de postales de Navidad del Concello de Vimianzo ya tiene ganadores. 

La vencedora del certamen ha sido Noa Sampedro Soto. 

El trabajo ganador consiste en una propuesta a modo de ‘graffiti’ en la que se pueden visuabilizar algunos de los elementos más característicos del municipio. 

Es el caso del castillo y el fuego, del Cepo de Nadal, de un patín en homenaje a la pista de hielo o de los los regalos y la bola navideña. 

La postal ganadora será utilizada como felicitación oficial por el Concello de Vimianzo. 

Durante un acto celebrado este lunes se hizo entrega de los premios a los ganadores de cada categoría.

 Los distintos trabajos presentados al concurso se podrán ver en la Sala de Exposicións Antón Mouzo de la Casa da Cultura. 

La concejala de Cultura, Patrimonio y Biblioteca, Rosa Blanco Lema, destacó el alto nivel de participación que registró este certamen “que cada ano nos mostra o alto nivel creativo e artístico que temos no concello de Vimianzo”, por lo que también quiso felicitar a su autores y agradecerles su participación.

