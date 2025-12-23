El parque Coto Muíño que irá en Vimianzo y Zas recibe la autorización administrativa previa y de construcción

Un parque eólico ya en funcionamiento en Vimianzo EC

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes una resolución por la que la Xunta otorga autorizaciones administrativas previa y de construcción y la declaración de utilidad pública al parque eólico Coto Muíño de Greenalia en Vimianzo y Zas.

En concreto, estos permisos son para las instalaciones relativas al proyecto del parque y su línea de evacuación.

La potencia instalada es de 20 MW y la autorizada/evacuable, de 19,27 MW.

Con un presupuesto de ejecución material que supera los 15,9 millones de euros, está prevista una producción neta de 73.626 MWh/ano y 3.821 horas equivalentes netas.

En la resolución, la Xunta de Galicia expone que “recientes sentencias del Tribunal Supremo (...) confirman que el hecho de compartir instalaciones de evacuación no implica ineludiblemente la existencia de fragmentación artificiosa”.

También destaca que el Tribunal “concluye que tampoco se indica exactamente en qué momento debe realizarse este trámite de información pública, siempre que sea en una fase temprana, pues tienen que estar abiertas todas las opciones”.

De acuerdo con todo otorga la autorización administrativa previa a las instalaciones del parque eólico y su línea de evacuación.