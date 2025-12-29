Mi cuenta

Arde una tienda de productos agrícolas en Vimianzo

29/12/2025 13:45
Bomberos
Bomberos
Un incendio registrado este domingo en Vimianzo (A Coruña) ha quemado prácticamente en su totalidad una tienda de productos agrícolas situada en la parroquia de Baíñas, aunque no se registraron daños personales.

Según informa el 112 Galicia, los servicios de emergencias trabajaron durante varias horas para apagar el fuego, que se inició pasadas las 20.00 horas en este local de dos plantas.

Así, y pasadas las 22.30 horas, los bomberos confirmaron que el incendio estaba controlado y continuaron su trabajo con tareas de ventilación y enfriamiento. Hasta allí se desplazaron los bomberos de Cee y Santa Comba, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Vimianzo.

Con todo, en el interior de las instalaciones se almacenaban productos agrícolas --algunos inflamables-- y maquinaria, y la vivienda contigua estaba habitada, pero todas las personas se encontraban fuera de esta.

