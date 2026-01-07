Salen a licitación las obras de ampliación de la autovía que arrancarán en verano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con varios alcaldes y concejales de la comarca, este miércoles en Vimianzo David Cabezón

La Xunta dio este miércoles un paso definitivo para hacer realidad la ampliación de la autovía de la Costa da Morte desde Santa Irena, en Vimianzo, hasta la AC-432 que comunica con Camariñas, con el inicio de licitación de las obras en la que se invertirán 36,3 millones de euros. Precisamente por el inicio de licitación de los trabajos que comenzarán este verano, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, estuvo en el municipio vimiancés para presentar un proyecto largamente esperado en la comarca.

El nuevo tramo permitirá prolongar la vía de alta capacidad con 5,8 kilómetros libres de peaje, con el objetivo de mejorar la conectividad de la Costa da Morte, reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer una movilidad más cómoda y segura. Según explicó el presidente de la Xunta, esta actuación da continuidad a la autovía puesta en servicio en 2016, que suma cerca de 28 kilómetros sin peaje entre Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo hasta el enlace de Santa Irena.

Complejidad técnica

Durante el acto, celebrado junto a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Fernández Allegue, y numerosos alcaldes de la comarca, Rueda destacó que se trata de una obra de elevada complejidad técnica, tanto por el trazado como por las infraestructuras que será necesario ejecutar.

El proyecto incluye la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero, tres viaductos, seis pasos superiores, tres pasos inferiores y seis obras de drenaje. La estructura más singular será el viaducto sobre el río Vimianzo, con una longitud próxima a los 250 metros, que permitirá salvar este entorno natural y garantizar la continuidad de la vía. La infraestructura, que tendrán un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora, comenzará a ejecutarse el próximo mes de julio, una vez finalice el proceso de licitación.

Rueda subrayó que disponer de los presupuestos autonómicos en vigor ha sido clave para impulsar una inversión de esta envergadura y aseguró que la Xunta mantiene su compromiso con la mejora de las infraestructuras en la comarca. En este sentido, manifestó su deseo de que esta actuación sea el inicio de nuevos proyectos que continúen reforzando la red viaria de la Costa da Morte.

Peajes

El presidente autonómico aprovechó la visita para vincular esta ampliación con otras medidas de movilidad impulsadas por el Gobierno gallego, como la congelación, un año más, de los peajes de las autopistas autonómicas.

En concreto, recordó que en 2026 se mantendrán sin incremento las tarifas de la AG-55, entre A Coruña y Carballo, y de la AG-57, en el Val Miñor, que seguirán situándose entre las más bajas de España. Según explicó, este esfuerzo presupuestario permitirá que los usuarios habituales no noten la subida del IPC, asumida por las arcas autonómicas, lo que se traduce en un ahorro anual superior a los 390 euros para quienes se desplacen a diario entre A Coruña y Carballo, una cifra que puede alcanzar los 882 euros en el caso de familias numerosas.

Críticas de PSOE y BNG

Frente a la valoración positiva realizada por la Xunta, el PSOE mostró una visión crítica del proyecto presentado. La diputada autonómica Patricia Iglesias cuestionó en Vimianzo el alcance real de la actuación y censuró que el gobierno de Rueda solo prolongue la AG-55 en un tramo de 5,5 kilómetros, entre Santa Irena y la carretera AC-432. Según denunció, el nuevo trazado no contará con dos calzadas separadas por sentido, sino con una única calzada compartida, por lo que, a su juicio, “non vai ser autovía, vai ser un corredor”.

Iglesias recordó que la ampliación de la autovía de la Costa da Morte fue concebida originalmente durante el gobierno de Emilio Pérez Touriño, con un proyecto que contemplaba su prolongación hasta Berdoias, a más de 15 kilómetros del punto donde finaliza actualmente. Ese diseño permitía, además, salvar el núcleo urbano de Vimianzo. Sin embargo, según la parlamentaria socialista, el proyecto quedó paralizado en 2009 con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, acumulando desde entonces años de retrasos y promesas incumplidas.

Patricia Iglesias y los socialistas de la comarca, en Vimianzo Cedida

La diputada del PSdeG lamentó que, tras ese largo período de inacción, la ampliación completa siga sin materializarse y que la ejecución del nuevo tramo no esté prevista hasta, como muy pronto, el año 2028, una fecha que vinculó con el calendario electoral autonómico. En este contexto, avanzó que el Partido Socialista continuará reclamando en el Parlamento gallego la finalización íntegra de la infraestructura hasta Berdoias, tal como estaba previsto en el proyecto original.

La crítica socialista se extendió también a la política de peajes del Gobierno gallego. Iglesias calificó de “incoherente” la postura del Partido Popular, al exigir la eliminación de las peajes en autopistas de titularidad estatal mientras mantiene, en su opinión, tarifas abusivas en las vías de competencia autonómica. En este sentido, denunció que el tramo entre Carballo y A Coruña sigue penalizando a los usuarios de la Costa da Morte, a los que, según afirmó, la Xunta trata como ciudadanos de segunda.

En una línea similar, el BNG reclamó menos propaganda y más inversiones reales en la comarca. El diputado autonómico Óscar Insua acusó al Partido Popular de hacer un uso partidista del anuncio de la licitación, al considerar que no se trata de una verdadera prolongación de la autovía, sino de un corredor con un solo carril por sentido.

A su juicio, el acto celebrado este miércoles en Vimianzo responde más a una estrategia de propaganda que a un compromiso real con la mejora de las infraestructuras. Desde el BNG recordaron que la finalización de la autovía de la Costa da Morte fue prometida en 2003, tras el desastre del Prestige, y que debería estar concluida desde hace años.

O que se podía anunciar cunha nota de prensa, faise cun acto a todo bombo que lle custa cartos á Xunta; cartos que se podían aforrar e aproveitar para facer algún centro de día público na comarca Óscar Insua, diputado del BNG

Aunque reconocieron que la licitación supone un avance tras años de presión política en el Parlamento gallego, criticaron que el proyecto presentado no cumpla con lo anunciado inicialmente ni en el fondo ni en la forma. Óscar Insua calificó de “inmoral” el gasto de fondos públicos en actos de presentación y publicidad institucional para anunciar lo que considera un mero trámite administrativo, y defendió que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades urgentes de la comarca.

"O que se podía anunciar cunha nota de prensa, faise cun acto a todo bombo que lle custa cartos á Xunta; cartos que se podían aforrar e aproveitar para facer algún centro de día público na comarca, porque non temos, ou para facer vivenda pública, que tampouco a hai nin hai previsión de facela”, criticó Ínsua.

El diputado nacionalista insistió en que el Bloque seguirá trabajando para que se ejecute una autovía completa y no un corredor, y para que se tramiten las fases pendientes hasta rematar toda la infraestructura. El BNG también puso el foco en la política de peajes de la Xunta, reclamando la eliminación de la peaje entre Carballo y A Coruña y denunciando la contradicción de exigir la gratuidad de la AP-9 mientras se mantienen tarifas en las autopistas autonómicas.

Según Insua, esta situación perjudica especialmente a las comarcas periféricas y en riesgo de despoblación, como la Costa da Morte, que continúan soportando un sobrecoste en sus desplazamientos diarios.