Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El BNG de Vimianzo exige el enlace de la autovía con el polígono

Califican de “irresponsable” esta decisión y advierten de que supone una clara desventaja competitiva para el principal motor de creación de empleo del concello

Redacción
08/01/2026 20:36
Portavoz del BNG de Vimianzo, Benjamín Queiro
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El BNG de Vimianzo ha cargado contra la Xunta de Galicia por su negativa a construir un enlace directo entre la autovía y el parque empresarial del municipio, una infraestructura que considera clave para el desarrollo económico de la Costa da Morte. 

Los nacionalistas califican de “irresponsable” esta decisión y advierten de que supone una clara desventaja competitiva para el principal motor de creación de empleo del concello. El portavoz del BNG local, Benjamín Queiro, subraya que se trata de una situación “insólita”, al existir un parque empresarial “sen enlace coa autovía que pasa ao seu carón”. A su juicio, esta carencia resta atractivo al polígono y dificulta la implantación de nuevas empresas, en una comarca que ya arrastra importantes déficits en materia de comunicaciones. 

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con varios alcaldes y concejales de la comarca, este miércoles en Vimianzo

Salen a licitación las obras de ampliación de la autovía que arrancarán en verano

Más información

Desde el BNG recuerdan además que el suelo industrial del parque de Vimianzo figura entre los más caros de la provincia, pese a estar gestionado por el Gobierno central, una circunstancia que, según señalan, agrava todavía más la pérdida de competitividad. Por este motivo, instan a la alcaldesa a defender los intereses del municipio y a presionar a su propio partido para lograr una rebaja de precios. 

Los nacionalistas añaden que la construcción del enlace permitiría también habilitar una segunda entrada a la villa de Vimianzo, que podría ser utilizada por los conductores que circulan en dirección a Fisterra, evitando así la saturación del cruce de Camariñas. Por último, el BNG de Vimianzo vuelve a reclamar la eliminación del peaje de la AG-55 entre Carballo y A Coruña, al considerar que supone una “grave discriminación territorial” para la ciudadanía y las empresas de la Costa da Morte, lamenta Queiro, quien cuestiona a qué se refieren los grandes partidos cuando hablan de políticas de apoyo al rural.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Zona de las atracciones de las fiestas de San Xoán de Carballo

Carballo impulsa la creación de un mapa estratégico de ruido
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa de Traba, en el municipio de Laxe

Limpieza en las playas de Traba y de Malpica este sábado
Redacción
Una sesión de baile en Cabana

Cabana retoma los bailes de mayores este domingo con Rocío Pérez
Redacción
Desfile el pasado año en la Mostra do Encaixe

La Mostra do Encaixe de Camariñas quiere ser un referente internacional
Redacción