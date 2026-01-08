El BNG de Vimianzo exige el enlace de la autovía con el polígono

Portavoz del BNG de Vimianzo, Benjamín Queiro Cedida

El BNG de Vimianzo ha cargado contra la Xunta de Galicia por su negativa a construir un enlace directo entre la autovía y el parque empresarial del municipio, una infraestructura que considera clave para el desarrollo económico de la Costa da Morte.

Los nacionalistas califican de “irresponsable” esta decisión y advierten de que supone una clara desventaja competitiva para el principal motor de creación de empleo del concello. El portavoz del BNG local, Benjamín Queiro, subraya que se trata de una situación “insólita”, al existir un parque empresarial “sen enlace coa autovía que pasa ao seu carón”. A su juicio, esta carencia resta atractivo al polígono y dificulta la implantación de nuevas empresas, en una comarca que ya arrastra importantes déficits en materia de comunicaciones.

Desde el BNG recuerdan además que el suelo industrial del parque de Vimianzo figura entre los más caros de la provincia, pese a estar gestionado por el Gobierno central, una circunstancia que, según señalan, agrava todavía más la pérdida de competitividad. Por este motivo, instan a la alcaldesa a defender los intereses del municipio y a presionar a su propio partido para lograr una rebaja de precios.

Los nacionalistas añaden que la construcción del enlace permitiría también habilitar una segunda entrada a la villa de Vimianzo, que podría ser utilizada por los conductores que circulan en dirección a Fisterra, evitando así la saturación del cruce de Camariñas. Por último, el BNG de Vimianzo vuelve a reclamar la eliminación del peaje de la AG-55 entre Carballo y A Coruña, al considerar que supone una “grave discriminación territorial” para la ciudadanía y las empresas de la Costa da Morte, lamenta Queiro, quien cuestiona a qué se refieren los grandes partidos cuando hablan de políticas de apoyo al rural.